Остановка помощи США Украине: спикер Джонсон обнадеживающе объяснил, что происходит

В США говорят, что Киев и Вашингтон должны подписать соглашение о минералах, а Зеленский должен "исправить произошедшее на прошлой неделе"

Остановку военной помощи Украине официально прокомментировали в США. Там говорят, что это временно.

Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Об этом он сказал на пресс-конференции республиканцев.

"Остановка поставки военной помощи Украине — это временная пауза", — сказал он.

Он также отметил, что Киев и Вашингтон должны подписать соглашение о минералах, а Зеленский должен "исправить произошедшее на прошлой неделе".

"Я считаю, что это лучшее соглашение, которое может быть предложено, и это поможет украинскому народу", — заявил Джонсон.

Напомним, 4 февраля появилась информация об остановке военной помощи США. Это произошло после перепалки Зеленского и Трампа в Вашингтоне 28 февраля. К слову, президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о скандале в Белом доме. Президент заверил, что Украина готова к миру и выразил готовность работать под сильным лидерством Президента Трампа.

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