"Большое" выступление Трампа в Конгрессе: когда и где смотреть, и будет ли он говорить об Украине

Выступление Дональда Трампа будет состоять из четырех частей.

Президент США Дональд Трамп выступит с первой совместной речью перед Конгрессом в рамках своего второго президентского срока. Как ожидается, глава Белого дома выложит перед законодателями свои ключевые приоритеты на год.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть речь президента США, и о чем он будет говорить.

Выступление Трампа перед Конгрессом начнется 5 марта в 4:00 по Киеву. Темой выступления станет "Обновление американской мечты".

С переводом на украинский трансляцию будет вести "Голос Америки", начало специального эфира — в 3:30.

На английском можно смотреть на YouTube-канале Белого дома.

Обращение Трампа также будут вживую транслировать американские телеканалы Fox News, CNN, USA Today и другие.

Во время обращения президента будут присутствовать члены Верховного суда США и ключевые члены администрации Трампа, в том числе глава Департамента эффективности правительства, миллиардер Илон Маск.

Первая леди Мелания Трамп пригласила на событие Элистон Берри — девушку-подростка, которая стала жертвой порнографии, созданной с помощью искусственного интеллекта. Законодатели от обеих партий активно поддерживают законопроект, который будет криминализировать публикацию явно сексуальных изображений без согласия и потребует от социальных сетей удалять такие изображения.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пригласил Тома Гомана, который в Белом доме ответственен за вопросы границ, и Оливию Хейз, чей муж погиб в автокатастрофе с участием иммигранта, управлявшего автомобилем под влиянием алкоголя.

В то же время представители Демократической партии пригласили в Конгресс американцев, пострадавших от массовых увольнений государственных служащих. Например, сенатор от Миннесоты Тина Смит позвала Кейт Северсон, одну из около тысячи работников Службы национальных парков, внезапно уволенных в середине февраля.

Отметим, что под руководством Маска и возглавляемого им Департамента уже было сокращено более 30 тысяч федеральных работников.

О чем будет говорить Трамп

По данным Fox News, выступление президента будет состоять из четырех основных разделов:

достижения второго срока Трампа как во внутренней, так и во внешней политике;

действия администрации Трампа в сфере экономики;

призыв к Конгрессу о выделении дополнительного финансирования на охрану границы;

планы президента по установлению мира во всем мире.

Представитель Белого дома заявил, что среди прочего Трамп изложит "свои планы по окончанию войны в Украине".

Советник президента по вопросам нацбезопасности США Майк Уолц заявлял, что выступление Трампа в Конгрессе должно было касаться подписанного с Киевом соглашения о полезных ископаемых. Подписание, напомним, сорвалось из-за вспыхнувшего спора между президентом Украины Зеленским, Трампом и вице-президентом США Вэнсом.

"Нам придется посмотреть, что произойдет в следующие 48 часов, — сказал Уолц в эфире Fox News 3 марта. — Мы планировали объявить об этом соглашении по полезными ископаемыми, если оно было бы подписано в пятницу и стало бы очень положительным шагом вперед для всех сторон".

По информации The New York Times, Трамп, вероятно, расскажет о масштабных увольнениях, коснувшихся почти всех сфер федерального правительства.

"Он также, вероятно, затронет тему напряженных отношений с Украиной после конфликта в Овальном кабинете с ее лидером на прошлой неделе, поскольку стремится улучшить отношения с Россией, в то же время продвигая соглашение с Украиной о критически важных полезных ископаемых", — говорится в статье.

Президент может вспомнить о жестких мерах его администрации по незаконному пересечению границы, совпавших с уменьшением количества мигрантов на южной границе, а также о его законодательных инициативах по сокращению налогов и расходов, которые вместе могут увеличить федеральный дефицит на сотни миллиардов долларов.

Обращение Трампа происходит на фоне разногласий между республиканцами Палаты представителей и Сената относительно того, как принять бюджет, направленный на сокращение расходов, защиту социального обеспечения и закрепление ключевых налоговых льгот, принятых еще во время первого срока Трампа.

По прогнозам CNN, Трамп выступит перед "своей крупнейшей аудиторией", призывая республиканцев в Конгрессе, имеющих незначительное большинство, воплотить его программу в законы, что в значительной степени определит успех его президентства.

"Республиканцы в целом поддерживают президента, однако уже появились первые разногласия в партийном единстве по некоторым действиям администрации по сокращению государственных услуг и недавней риторике Трампа относительно Украины", — описывает канал.

Один из советников Трампа отметил, что одной из целей его речи будет объяснение, как волна его решений повлияет на жизнь рядовых американцев. При этом окончательное содержание выступления еще формируется.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который будет сидеть за левым плечом Трампа во время его выступления, выразил полную готовность поддерживать инициативы президента.

"Между республиканцами Палаты представителей и Сената нет никаких разногласий", — сказал Джонсон в комментарии CNN. "У нас одинаковое видение и миссия – воплощение повестки дня "Америка прежде всего".

Ответ демократов

После выступления Трампа оппозиция — в этом случае демократы — выступит с ответом.

Ответ демократов, который также будет транслироваться в эфире, произнесет сенатор от Мичигана Элисса Слоткин. Она работала аналитиком ЦРУ и занимала должности в области национальной безопасности при президентах Буше и Обаме.

Лидеры Демократической партии заявили, что в своем обращении Слоткин, вероятно, сосредоточится на экономических вопросах.

Партия также поручила конгрессмену Адриано Эспайалату из Нью-Йорка, главе Испаноязычного кокуса, произнести ответ на испанском языке.

По данным Axios, законодатели-демократы обсуждают разные варианты протеста против выступления Дональда Трампа. Некоторые даже готовят реквизит: плакаты, яйца или пустые лотки из-под яиц (намек на рост цен на яйца в США), карманные конституции (намек на то, что Трамп нарушает Конституцию), а также хлопушки и красные карточки. Сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур, член Палаты представителей от Огайо, раздаст галстуки и шарфы с цветами украинского флага в знак поддержки президента Владимира Зеленского.

Но дойдет ли до использования реквизита — неизвестно.

Некоторые демократы заявили, что пропустят выступление Трампа. Часть членов партии предупредила, что они могут выйти из зала, когда Трамп произнесет конкретные фразы, которые они считают недопустимыми. Остальные планируют сидеть молча и не аплодировать во время всего выступления президента.

Напомним, ранее "Телеграф" разобрал консервативный "Проект 2025", содержащий дорожную карту первых 180 дней Трампа в должности.