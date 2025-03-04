"Жаль, что так произошло": Зеленский сделал заявление о скандале в Белом доме

Зеленский готов работать с Трампом ради мира

Владимир Зеленский после ссоры с Дональдом Трампом в овальном кабинете сделал заявление. Он заверил, что Украина готова к миру.

Об этом президент Украины рассказал в своих соцсетях. Как сказал глава государства, никто не хочет мира больше, чем украинцы.

"Никто из нас не желает нескончаемой войны. Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира", — сказал он.

Также Зеленский назвал шаги Украины, которые могли бы стать первым этапом к миру (если Россия готова сделать то же самое):

освобождение пленных,

немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры,

немедленное перемирие на море,

Если Россия сделает то же самое.

Украинский лидер отметил, что в Киеве ценят то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость.

"И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине джавелины. Мы благодарны за это. Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что это произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными", — сказал Зеленский.

Кроме того Зеленский затронул тему соглашения о минералах и безопасности.

"Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", — подытожил президент.

Напомним, во время встречи в Белом доме между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник напряженный спор по гарантиям безопасности для Украины. К перепалке присоединился и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После инцидента ряд американских сенаторов подверг критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского. Также европейские лидеры после этого в большинстве своем поддержали Зеленского.

4 марта стало известно об остановке американской помощи Украине.