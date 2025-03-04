Во время войны не живет в Украине: как выглядит и чем занимается единственная дочь Юлии Тимошенко

Несколько лет назад дочь политика родила третьего ребенка

Евгения Тимошенко — единственная дочь ветерана украинской политики Юлии Тимошенко и ее мужа Александра. Женя дважды была замужем и имеет троих детей, младший из которых родился в конце 2020 года. Во время войны Тимошенко-младшая не живет в Украине — она с семьей выехала в Дубай.

"Телеграф" расскажет, что известно о единственной дочери Юлии Тимошенко Евгении.

Юлия Тимошенко в 2025 году. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Евгения Тимошенко — что о ней известно

Единственная дочь Юлии Тимошенко родилась на заре ее политической карьеры — в Днепре 20 февраля 1980 года. Сейчас Евгении 46 лет и она сама мама троих детей. Известно, что дочь политика получила образование за границей — она училась в Лондонской школе экономики по специальностям политика и философия. Получила степень бакалавра по специализации "Государственное управление" и степень магистра по специализации "Русская и постсоветская политические науки".

Евгения Тимошенко. Фото: Getty Images

Однако карьеру в политике по стопам матери Евгения Тимошенко строить не стала, она сосредоточилась на предпринимательстве и благотворительной деятельности. В некоторых источниках она значится, как основатель ассоциации Child.ua, глава фондов "Социальная защита", "Навстречу мечте" и марафона "Голос мира".

В 2011-2014 годах Евгения Тимошенко стала публичной личностью, так как активно занималась освобождением матери-политика из тюрьмы. Дочь устраивала разные акции, обращалась в международные организации и посещала суды во время процесса над Юлией Тимошенко. Однако после Революции Достоинства и выхода лидера "Батькивщины" из тюрьмы, Женя снова пропала из публичного пространства. Вероятно в это время она сосредоточилась на семье и детях.

Евгения Тимошенко со вторым мужем Артуром Чечеткиным

Где сейчас Евгения Тимошенко?

Во время войны в Украине дочь Юлии Тимошенко с мужем Артуром Чечеткиным и тремя детьми живет в Дубае. Это подтверждает геолокация, которую указала Евгения на своей странице в соцсети LinkedIn. Там же она указала, что является руководителем украинского благотворительного фонда Child.ua.

Перед началом войны — в январе 2022 года Юлия Тимошенко с мужем Александром гостила у дочери и зятя в Дубае. Это именно тогда журналисты "Украинской правды" засняли политика на пляже пятизвездочного отеля, чем наделали шумихи в украинском медиапространстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит "арендованный" дом Юлии Тимошенко снаружи в внутри. Это элитный особняк в Конча-Заспе.