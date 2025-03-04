Бывшая "подруга" Путина в Европе раскритиковала решение Трампа по Украине

"Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам"

Остановка военной помощи США Дональдом Трампом вызвала шквал критики. На защиту Украины внезапно встала даже лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен Марин Ле Пен, которая считается одним из пророссийских политиков Европы.

Об этом пишет BMFTV. По мнению Ле Пен, решение Трампа является жестоким шагом по отношению к украинским солдатам.

"Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые патриотически защищают свою страну", — сказала она.

Марин Ле Пен отметила, что ни одна сторона не может заставить Соединенные Штаты продолжать поддержку Украины, если Вашингтон примет решение от нее отказаться. В то же время она посчитала "весьма сомнительным не дать Украине разумного периода времени, чтобы изменить ситуацию".

Кроме того, лидер "Национального объединения" заявила, что приостановка поставок американского оружия, "которое можно заменить", менее проблематично, чем прекращение поддержки в области разведки и технологий.

"Мы видим последствия цифрового подчинения Европы Соединенным Штатам", — подытожила Ле Пен.

Для справки: Как отмечает BBC, Марин Ле Пен имела пророссийские взгляды, но в последнее время меняет риторику своей партии и пытается дистанцироваться от сравнений с президентом США Дональдом Трампом. До этого Ле Пен поддержала аннексию Россией украинского Крыма, а в 2017 году призвала отменить международные санкции по этому вопросу. В 2014 году ее политическая партия получила кредит в российском банке, якобы имеющем связи с Кремлем.

Напомним, узнать, что и когда будет с Украиной без помощи США вы можете в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.