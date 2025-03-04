США приостановили помощь Украине: все детали (обновляется)

Приостановка касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов

Американские СМИ со ссылкой на чиновников и военных США сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине от Штатов. Это решение вступило в силу уже с 4 марта. Обновленная информация по данному поводу продолжает поступать в течение дня.

"Телеграф" следит за этой ситуацией и публикует в этом материале свежие дополнения. Отметим, что приостановка касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла администрация бывшего президента Штатов Джо Байдена.

Что известно о приостановке военной помощи США Украине (обновляется)

Снабжение военной помощи прекратилось в районе 3:30 по Киеву во вторник, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Как сообщает канал АВС, приостановка военной помощи Украине со стороны США затронула преимущественно поставки бронетехники .

. Корреспондент британского журнала The Economist Оливер Кэрролл, со ссылкой на источники, заявил, что изменений в предоставлении военной поддержки США для Украины не было . Он также отметил, что информации, что приказ о прекращении поставок оружия не отдан.

. Он также отметил, что информации, что приказ о прекращении поставок оружия не отдан. The Economist пишет, что прекращение поставок ракет Patriot приведет к масштабным разрушениям по всей Украине, подобным Харькову, а также к значительным потерям среди военных.

по всей Украине, подобным Харькову, а также к значительным потерям среди военных. The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечает, что остановка американской военной помощи является "демонстрацией" Украине, что Трамп настроен серьезно склонить ее к мирным переговорам с РФ.

США приняли решение о приостановке военной помощи Киеву без консультации с НАТО, заявили в МИД Польши.

Что говорят в Украине (обновляется)

Член оборонного Комитета Совета Федор Вениславский говорит, что у Украины запасов оружия есть на полгода даже без системной поддержки США. Он добавил, что без помощи США ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа по поиску альтернативных источников снабжения критически важного вооружения.

Издание РБК-Украина со ссылкой на источники отмечает, что США продолжают предоставлять Украине разведданные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным СМИ, ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро. Причины в возражениях Венгрии.