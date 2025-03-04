Эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra специально для "Телеграфа" рассказал, как Пекин и Москва совместно пытаются покончить с гегемонией США

Политика новой администрации Трампа демонстрирует желание американских властей реализовать сценарий "Никсон 2.0", который заключается в нормализации отношений с Российской Федерацией для недопущения формирования тесного российско-китайского политического и экономического союза. Все уступки Вашингтона в сторону Москвы в направлении вопроса урегулирования российско-украинской войны: переговоры без участия Украины, ликвидация дипломатической изоляции Путина, предложения геополитического экономического сотрудничества, направленные на поощрение РФ к достижению скорейшего перемирия, таким образом убрав препятствие для полной нормализации между США и Россией.

Сразу стоит отметить, что такая 5D-шахматная доска от Дональда Трампа обречена на катастрофический провал из-за непонимания геостратегической реальности. Китай и РФ за последнее десятилетие сформировали столь прочные экономические, политические и военно-технические связи на основе совместного желания разрушить гегемонию США, то есть антиамериканизма, что никакие щедрые предложения команды Трампа не заставят Москву разорвать этот союз с Пекином.

Ослабление евроатлантизма

В течение первых почти двух месяцев деятельности администрации Трампа евроатлантический союз находится в периоде глубокого кризиса. Конфронтация между США и Европой открывает для КНР шанс добиться того, над чем Пекин работал долгие годы: ослабления американского влияния на европейском континенте. Китай активно поддерживает идею "стратегической автономности Европы", что означает нивелирование влияния американского фактора на двустороннее экономическое взаимодействие КНР и ЕС. Выход Соединенных Штатов из Европы – это шаг к локализации геополитической роли Вашингтона в мире, одновременно поднимая авторитет и влияние Китая.

США пока бессознательно, но умело сами делают все для реализации этого китайского плана. Дональд Трамп ввел 25% торговых пошлин на ЕС и угрожал Дании из-за вопроса Гренландии. Антиевропейская Мюнхенская речь вице-президента Джей Ди Венса продемонстрировала идеологический раскол между действующими американскими властями и европейскими политическими элитами. США открыто пренебрегают интересами Украины, а попытка унизить президента Зеленского в Белом доме с последующей ссорой говорит о процессе деградации евроатлантического союза.

Пророссийская позиция президента США с лояльным отношением к Путину используется Китаем как доказательство ненадежности Вашингтона в поддержке своих союзников. И КНР активно использует это. Не случайно на Мюнхенской конференции по безопасности, после скандальной речи вице-президента Джей Ди Венса министр иностранных дел Китая Ван И выступил с нужными для Европы месседжами о "стратегических и стабильных отношениях" и "необходимости всем сторонам участвовать в переговорах о мирном урегулировании украинского конфликта". На фоне хаотической и антиевропейской политики Трампа Китай для европейцев начинает выглядеть как меньшее зло и более конструктивный партнер. И это очень большая угроза.

КНР успешно усиливает напряженность в отношениях между Европой и США и, таким образом, продвигает одну из ключевых геополитических целей Пекина — улучшить отношения с Европой и углубить зарождающийся трансатлантический раскол, позиционируя себя как более надежного партнера.

Стратегические партнеры

С начала возобновления переговоров между США и Россией Москва активно информирует Китай об их ходе. 24 февраля президент РФ провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином, где стороны подтвердили курс к сближению двух стран и укреплению двусторонних отношений. Китайский лидер во время разговора отметил: "История и реальность показывают, что Китай и Россия — это хорошие соседи, которых невозможно развести, и настоящие друзья, разделяющие радости и трудности, поддерживают друг друга и стремятся к общему развитию".

А 28 февраля в Пекин прибыл секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. В рамках визита он провел переговоры с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином. Такие события сигнализируют об отсутствии разногласий между Китаем и Россией, координации совместных действий в направлении ослабления США и бесперспективности сценария "Никсон 2.0".

Благодаря сигналам, которые посылает Москва, Китай считает, что перезапуск американо-российских отношений не наносит ущерб его стратегическим интересам. Урегулирование российско-украинской войны и нормализация отношений между США и РФ принесут пользу КНР в экономическом и геополитическом плане, поскольку критика его пророссийской позиции за последние три года ослабнет. Пекин сохраняет главные экономические рычаги влияния на Россию, что не изменится даже при возвращении американского бизнеса и снятии антироссийских санкций.

В китайской экспертной среде присутствует скептицизм по поводу планов оторвать Россию от КНР, отмечая, что у Москвы и Пекина отсутствует стимул прекращать стратегические союзнические отношения. Главный аспект, объединяющий россиян и китайцев, состоит в совместном желании покончить с гегемонией США, то есть нивелировать американское присутствие в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Проведение совместных военных учений, гибридных операций против союзников США, уничтожение USAID, информационная поддержка евроатлантического раскола и игра на желаниях Трампа достичь соглашения создают для Пекина и Москвы идеальные условия для переформатирования мирового порядка под свое видение.

В случае окончательного выхода США из Европы могут ли ЕС и Украина надеяться на стратегические отношения с Китаем? Сотрудничество такого формата будет кардинально отличаться от евроатлантической модели с постепенным уменьшением уровня демократии на европейском континенте и приходом к власти авторитарных режимов. Надеяться на гарантии безопасности у Китая также не стоит, учитывая стратегический характер российско-китайских отношений, Пекин не будет сдерживать политический экспансионизм России в Европе.

Украина не может рассматривать КНР как союзника по аналогичным причинам, потому что Пекин поддерживает нашего врага и не против установления в Киеве пророссийского правительства. Такой сценарий в ближайший год маловероятен, несмотря на хаотическую политику Дональда Трампа. США пока не планируют выходить из Европы, а ставка на сдерживание Китая пока находится в центре внешней политики Вашингтона.

Сейчас можно констатировать только одно – от политики действующего американского президента выигрывает исключительно Си Цзиньпин. За месяц новая команда Дональда Трампа сделала больше для усиления величия Китая, чем Барак Обама, Трамп 1.0 и Байден вместе взятые.