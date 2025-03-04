Меньше, чем у Кличко: сколько получает новый начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко

Чиновник находится на своей должности всего пару месяцев

Зарплата начальника Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко в январе 2025 года составила 98 757 гривен. Из этой суммы, после вычета налогов и сборов, чиновник получил 76 043 гривны.

Об этом сообщается в ответе Управления информационной политики и доступа к публичной информации КГГА на официальный запрос "Телеграфа".

Официальные данные были предоставлены только за январь 2025 года, так как Ткаченко на должность начальника КОВА был назначен только в декабре 2024 года и он сменил на этом посту Олега Попко.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) на 2025 год, в январе 2025 года начисленная заработная плата Ткаченко Т. Ф. составила 98 757 гривен.

Из них удержано налогов и сборов — 22 714 гривен и было выплачено — 76 043 гривны.

Интересно, что находившемуся до декабря 2024 года на должности начальника Киевской городской военной администрации Сергею Попко заработная плата в аппарате исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) не начислялась.

Кто такой Тимур Ткаченко

Родился 18 августа 1989 года в Киеве;

Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "международная экономика". Также окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины;

В разное время работал помощником у нардепов от "УДАРа" Павла Рябкина и от "БПП" Дмитрия Белоцерковца;

В 2018 году являлся руководителем аппарата Голосеевской районной государственной администрации в Киеве;

В 2019 году был заместителем и и. главы Дарницкой районной государственной администрации в Киеве;

В 2020 году неудачно баллотировался в Киевский городской совет 9 созыва от партии "УДАР";

С 2020 по 2021 год был первым заместителем директора – начальником управления контроля за благоустройством в Департаменте городского благоустройства КГГА, который возглавлял Алексей Кулеба;

С 2021 по 2023 год – директор Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА);

С 2023 по 2024 год был в должности заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина;

В сентябре 2024 назначен заместителем Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

В декабре 2024 года назначен на должность начальника Киевской областной военной администрации.

Напомним, главе КГГА Виталию Кличко в 2024 году было начислено 1,23 миллиона гривен зарплаты, что составляет 102,7 тысяч гривен ежемесячно. Рост его заработной платы, по сравнению с 2021 годом, составил 92%. Об этом сообщает портал KyivVlada.

Таким образом начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко получает зарплату на порядок меньше, чем мэр Киева Виталия Кличко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в 2024 году получил почти 800 тысяч гривен зарплаты. Согласно официальным данным, оклад председателя ОВА ежемесячно менялся.