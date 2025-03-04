Трамп раскроет планы по Украине на заседании Конгресса

По словам старшего советника Трампа Джейсона Миллера, глава Белого дома использует "метод кнута", чтобы принудить Зеленского к миру

Во вторник, 4 марта, президент США Дональд Трамп должен выступить на совместном заседании Конгресса. Ожидается, что глава Белого дома поделится своими планами по установлению мира в Украине, которой он приостановил военную помощь.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на анонимные источники из администрации Трампа. Украинский вопрос включен в раздел с амбициозным названием "Планы президента по установлению мира во всем мире".

Чиновники Белого дома эксклюзивно сообщили изданию, что речь, озаглавленная "Возрождение американской мечты", будет включать четыре основных раздела:

достижения второго срока Трампа на данный момент внутри страны и за рубежом;

действия администрации Трампа в области экономики;

возобновление усилий президента по привлечению Конгресса к выделению дополнительного финансирования на безопасность границ;

планы президента по установлению мира во всем мире.

По данным источников Fox News, в рамках последнего раздела Дональд Трамп расскажет о работе своей администрации по освобождению всех заложников из Газы, а также изложит планы прекращения войны в Украине.

Между тем, старший советник Трампа Джейсон Миллер, говоря о приостановке помощи Украине, заявил, что глава Белого дома проявляет агрессию в своих попытках заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на сделку, которая положит конец войне, пишет CNN.

"Президент Трамп — единственный человек, говорящий о прекращении убийств, и иногда лидеры могут использовать пряник, иногда они могут использовать кнут. И в этом случае, я думаю, президент Трамп использует 2 на 4, чтобы пойти и донести свою точку зрения до президента Зеленского, и она заключается в том, что президент Трамп хочет прекратить убийства. Зеленский должен вернуться за стол переговоров. Он должен отнестись к этому серьезно", — сказал Миллер.

Ранее член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что Украина имеет запасы оружия на полгода, даже если США остановят военную помощь. Однако ситуация значительно усложнится, поэтому сейчас ведется работа по поиску альтернативных источников снабжения критически важного вооружения.