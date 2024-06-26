Энтони Хопкинс, Натали Портман и Тайка Вайтити в новых сериалах июля

Все четыре премьеры июля – исторические сериалы

Июль-2024 приготовил нам четыре сериальные премьеры. По странному стечению обстоятельств, все сериалы – исторические. Мы увидим на малом экране Америку 1960-х, Древний Рим и позднее Средневековье, а герои "Бандитов во времени" и вовсе путешествуют по разным эпохам. Подробнее в материале "Телеграфа".

"Обреченные на славу"

Премьера: 18 июля

Ролланд Эммерих, постановщик таких зрелищных блокбастеров 1990-х, как "Годзилла" и "День независимости", перенес на малый экран книгу американского писателя Дэниела Пратта Мэнникса о жестоком и коррумпированном мире гладиаторских боев.

Император Веспасиан в исполнении 86-летнего Энтони Хопкинса, чтобы отвлечь жителей Древнего Рима от последствий кровопролитной гражданской войны, возводит Колизей и возобновляет в нем регулярные шоу – гладиаторские поединки и гонки на колесницах. Принцип "хлеба и зрелищ", сформулированный поэтом-сатириком Ювеналом, как известно, блестяще сработал. Так что гладиаторские бои вошли в историю, мотивируя не одно поколение кинематографистов на создание не менее пышных кинозрелищ. В частности, книга Мэнникса уже вдохновила Голливуд на легендарный блокбастер – по ее мотивам был снят "Гладиатор" Риддли Скотта.

Впрочем, создателям "Обреченных на славу" придется конкурировать не только с фильмом Риддли Скотта, но не менее легендарным сериалом НВО "Рим", который задал высокую планку не столько зрелищности, сколько исторической достоверности и тщательно проработанной драмы.

"Женщина в озере"

Премьера: 19 июля

Экранизация детективного бестселлера Лоры Липпман с Натали Портман в главной роли переносит нас в Балтимор 1960-х. Главная героиня бросает свой дом и любящего мужа ради карьеры газетного репортера. Она становится одержимой идеей разгадать тайну двух убийств – девочки-подростка Тесси Файн и чернокожей барменши по имени Клео Шервуд.

Роман Лоры Липпман был основан на расследовании двух реальных преступлений. Но если похищение и убийство 11-летней белой еврейской девочки Эстер Лебовиц получило широкую огласку в обществе, то убийство чернокожей Ширли Паркер, которую нашли мертвой в фонтане парка Друид Хилл, мало интересовало полицию: страна еще не изжила сегрегацию. Зато эта история всколыхнула афроамериканское сообщество Балтимора, потому что убитая была заметной активисткой, боровшейся за права черных.

Помимо игры Натали Портман, у этого сериала есть еще одно неоспоримое преимущество – в нем всего семь эпизодов.

"Бандиты во времени"

Премьера: 24 июля

Один из самых долгожданных проектов – сериальная версия, не побоимся этого слова, культового фильма Терри Гиллиама. Саркастическое фэнтези от участников "Монти Пайтон", которых называли The Beatles от комедии, рассказывает историю мальчика, который с бандой лилипутов путешествует во времени и пространстве, попадая в различные эпохи и встречаясь с легендарными историческими персонажами. Фильм, ставший большим коммерческим хитом Терри Гиллиама, самым странным образом сочетает типично семейное кино, рассчитанное на школьников, с сюрреалистическим юмором, который отличал лучшие скетчи "Монти Пайтон".

Зрителя сложно удивить сериальными адаптациями известных фильмов – они выходят каждый месяц и среди них попадаются удачные интерпретации. Но ожидания от "Бандитов во времени" определенно завышенные по той причине, что у руля проекта стоит новозеландский феномен по имени Тайка Вайтити, наделавший пять лет назад немало шума своим "Кроликом Джоджо". Согласитесь, сложно придумать лучшую кандидатуру для адаптации фильма Терри Гиллиама, чем создатель ленты о немецком мальчике и его воображаемом друге Адольфе Гитлере.

"Декамерон"

Премьера: 25 июля

Всеядные продюсеры Netflix добрались до великой книги Джованни Боккаччо, главного литературного памятника раннего итальянского Ренессанса. Само название этого сборника эротических историй, язвительно высмеивающих знать и духовенство, стало нарицательным. И, конечно же, "Декамерон" неоднократно переносился на экран. Остается только восхититься дерзкой самоуверенности создателей сериала, которые не побоялись конкуренции с такими легендами итальянского и мирового кино, как Пьер-Паоло Пазолини, Федерико Феллини, Лукино Висконти, братьями Тавиани и другими режиссерами, которые обращались в разное время в своих фильмах к текстам Бокаччо. Сюжеты "Декамерона" использовались даже в одном из первых украинских сериалов "Несколько любовных историй" 1994 года. Но все же несмотря на репутацию Netflix, будущий сериал вызывает любопытство хотя бы потому, что озорные и не всегда приличные истории Бокаччо настолько хороши сами по себе, что их трудно испортить.

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