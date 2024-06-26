Ентоні Хопкінс, Наталі Портман та Тайка Вайтіті у нових серіалах липня

Усі чотири прем’єри липня – історичні серіали

Липень приготував нам чотири серіальні прем’єри. За дивним збігом обставин, усі серіали – історичні. Ми побачимо на малому екрані Америку 1960-х, Стародавній Рим та пізнє Середньовіччя, а герої "Бандитів у часі" взагалі подорожують різними епохами. Докладніше у матеріалі "Телеграфа".

"Приречені на славу"

Прем’єра: 18 липня

Ролланд Еммеріх, постановник таких видовищних блокбастерів 1990-х, як "Годзілла" та "День незалежності", переніс на малий екран книгу американського письменника Деніела Пратта Меннікса про жорстокий і корумпований світ гладіаторських боїв.

Імператор Веспасіан у виконанні 86-річного Ентоні Хопкінса, щоб відволікти жителів Стародавнього Риму від наслідків кровопролитної громадянської війни, зводить Колізей і відновлює в ньому гладіаторські поєдинки та перегони на колісницях. Принцип "хліба та видовищ", сформульований поетом-сатириком Ювеналом, як відомо, блискуче спрацював. Тож гладіаторські бої увійшли до історії, мотивуючи не одне покоління кінематографістів на створення не менш пишних кіновидовищ. Зокрема, книга Меннікса вже надихнула Голлівуду на легендарний блокбастер – за її мотивами було знято "Гладіатора" Ріддлі Скотта.

Втім, творцям "Приречених на славу" доведеться конкурувати не лише з фільмом Ріддлі Скотта, але з не менш легендарним серіалом НВО "Рим", який поставив високу планку не стільки видовищності, скільки історичної достовірності та ретельно опрацьованої драми.

"Жінка в озері"

Прем’єра: 19 липня

Екранізація детективного бестселера Лори Ліппман із Наталі Портман у головній ролі переносить нас у Балтімор 1960-х. Головна героїня кидає свій дім та люблячого чоловіка заради кар’єри газетного репортера. Вона стає одержимою ідеєю розгадати таємницю двох вбивств – дівчинки-підлітка Тессі Файн та чорношкірої барменші на ім’я Клео Шервуд.

Роман Лори Ліппман був заснований на розслідуванні двох реальних злочинів. Але якщо викрадення та вбивство 11-річної білої єврейської дівчинки Естер Лебовіц набуло широкого розголосу в суспільстві, то вбивство чорношкірої Ширлі Паркер, яку знайшли мертвою у фонтані парку Друїд Хілл, мало цікавило поліцію: країна ще не позбулася сегрегації. Натомість ця історія сколихнула афроамериканську спільноту Балтімора, тому що вбита була помітною активісткою, яка боролася за права чорних.

Крім гри Наталі Портман, цей серіал має ще одну незаперечну перевагу – у ньому всього сім епізодів.

"Бандити у часі"

Прем’єра: 24 липня

Один із найбільш довгоочікуваних проектів – серіальна версія, не побоїмося цього слова, культового фільму Террі Гілліама. Саркастична фентезі від учасників "Монті Пайтон", яких називали The Beatles від комедії, розповідає історію хлопчика, який з бандою ліліпутів подорожує у часі та просторі, потрапляючи у різні епохи та зустрічаючись із легендарними історичними персонажами. Фільм, що став великим комерційним хітом Террі Гілліама, дивним чином поєднує типово сімейне кіно, розраховане на школярів, із сюрреалістичним гумором, який відрізняв кращі скетчі "Монті Пайтон".

Глядача важко здивувати серіальними адаптаціями відомих фільмів – вони виходять щомісяця і серед них трапляються дійсно вдалі інтерпретації. Але очікування від "Бандитів у часі" безумовно завищені з тієї причини, що біля керма проекту стоїть новозеландський феномен на ім’я Тайка Вайтіті, який п’ять років тому наробив чимало галасу своїм "Кроликом Джоджо". Погодьтеся, складно придумати кращу кандидатуру для адаптації фільму Террі Гілліама, ніж творець стрічки про німецького хлопчика та його уявного друга Адольфа Гітлера.

"Декамерон"

Прем’єра: 25 липня

Всеїдні продюсери Netflix дісталися великої книги Джованні Боккаччо, головної літературної пам’ятки раннього італійського Ренесансу. Сама назва цієї збірки еротичних історій, що в’їдливо висміюють арестократію та духовенство, стала номінальною. І, звичайно, "Декамерон" вже неодноразово переносився на екран. Залишається тільки подивитися зухвалої самовпевненісті творців серіалу, які не побоялися конкуренції з такими легендами італійського та світового кіно, як П’єр-Паоло Пазоліні, Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, братами Тавіані та іншими режисерами, які зверталися у різний час до цієї книжки. Сюжети Декамерона використовувалися навіть в одному з перших українських серіалів "Декілька любовних історій" 1994 року. Але все ж таки незважаючи на репутацію Netflix, майбутній серіал викликає цікавість хоча б тому, що бешкетні та не завжди пристойні історії Бокаччо настільки гарні самі по собі, що їх важко зіпсувати.

Раніше "Телеграф" писав, як поява домашнього відео змінила світ.