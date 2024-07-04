Проклятие "Хиросимы": почему первая советская атомная субмарина К-19 убивала моряков

Более 30 лет подлодка была миной замедленного действия

Ровно 63 года назад на первой советской атомной подводной лодке К-19 произошла авария. Это произошло в 4:07 4 июля 1961 года, когда субмарина возвращалась на базу после участия в учениях "Полярный круг" недалеко от норвежского острова Ян-Майен.

Под грифом "Секретно"

После разрыва импульсной трубки в первом контуре пришлось аварийно заглушить кормовой ядерный реактор лодки, однако радиационная обстановка в реакторном отсеке ухудшалась ежеминутно. Экипаж никак не мог поднять давление, температура реактора продолжала расти. Надо было предотвратить ядерный взрыв из-за возможной цепной реакции…

Как выяснилось впоследствии, повреждение произошло еще на испытаниях в конце 1959 года, когда давление в контуре было сильно превышено, что осталось тогда без должного внимания. Можно сказать, авария была "запрограммирована".

На К-19 вышла из строя связь. Экипаж решил самостоятельно устранять аварию. Из-за опасений перегрева и разрушения активной зоны реактора был разработан план создания не предусмотренного конструкцией дополнительного трубопровода. Это позволило бы подвести к активной зоне охлаждающую воду из дополнительных баков.

Командир К-19, капитан второго ранга Николай Затеев спросил, кто спустится в ядерный отсек, чтобы управлять роботами. Было ясно, что этот человек с моряками стопроцентно получит смертельную дозу облучения. Аварийную группу возглавил командир группы дистанционного управления, лейтенант-инженер Борис Корчилов.

Однако такая работа потребовала проведения сварочных работ на крышке реактора. Уровень радиации на лодке рос, и субмарина могла передвигаться только с помощью второго реактора. Моряки смонтировали нештатную систему проливки реактора холодной водой и запустили ее, что и привело к новой нештатной ситуации — разрушению активной зоны и резкому росту радиоактивности уже во всех отсеках подлодки.

Это было ошибкой, но не забываем, что нештатная аварийная ситуация произошла на первой вообще в составе ВМС СССР подводной атомной лодке: опыта у моряков практически не было. И, как результат, началось облучение уже всего экипажа.

Прошли почти сутки, и к подлодке подошли дизельные подлодки, а затем и эсминцы. По решению командира экипаж эвакуировали на дизель-электрическую подлодку, а затем и на эсминец. К-19 была подготовлена к затоплению в случае появления иностранных кораблей. Однако вскоре подлодку отбуксировали в главный порт военно-морской базы Северного флота СССР – Североморск.

Академик, советский физик Анатолий Александров (кстати, уроженец города Тараща на юге Киевской области) признал действия экипажа и группы Бориса Корчилова по созданию системы аварийного охлаждения реактора правильными и самоотверженными. Система проливки атомного реактора, смонтированная аварийной группой Корчилова в радиационном аду, была конструктивно реализована на всех атомных реакторах надводных и подводных кораблей, а также на атомных электростанциях.

Аварии на борту подлодки К-19 был присвоен гриф "Секретно". За жизнь моряков боролись в госпиталях…

Лейтенант-инженер Борис Корчилов скончался от большой дозы облучения. Всего от лучевой болезни с 10 по 25 июля 1961 года умерли восемь членов экипажа К-19. Лечение моряков происходило в строгой секретности: даже диагноз был не "лучевая болезнь", а "астеновегетативный синдром".

Инциденты, аварии, катастрофы с К-19

Затем атомная субмарина продолжала пополнять мартиролог после инцидентов, аварий и катастроф. Может, потому она и получила неофициальное название среди моряков – "Хиросима".

Облученных моряков К-19 хоронили в свинцовых гробах, тайно, даже не сообщив их родственникам о месте захоронения. Однако захоронение это совершенно случайно обнаружил оставшийся в живых один из членов экипажа лодки: привез хоронить родственника и наткнулся на неприметные могилы. Борис Корчилов был перезахоронен на Красненьком кладбище в Ленинграде.

Николай Затеев был награжден орденом Красного Знамени. Он больше никогда не командовал подлодками, работал на штабных должностях в ВМС СССР. В 1986 году уволен в запас. Лечился от лучевой болезни, умер в 1998-м…

Командир подводной лодки К-19 Николай Затеев

Кстати, еще до спуска на воду в 1959 году на К-19 произошел пожар, в результате которого погибли два человека, занимавшихся окраской трюмов, а вскоре еще одна женщина-маляр.

В начале 1961 года матрос К-19 погиб, потому что был придавлен крышкой шахты при загрузке ракет. 12 апреля того года, именно в день, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, подлодка К-19 чудом не врезалась в американскую атомную подлодку USS Nautilus; однако повреждения во время маневра изменения глубины погружения и удара о морское дно оказались незначительными.

15 ноября 1969 года произошло еще одно столкновение, и снова с американской подлодкой — USS Gato – во время маневра изменения глубины с 60 до 90 метров.

Но самая большая трагедия, связанная с К-19, произошла 24 февраля 1972 года. После пожара в 8-м и 9-м отсеках лодку отбуксировали в базу. Погибли 28 членов экипажа и два спасателя.

И, наконец, 15 августа 1982 года во время ремонта в аккумуляторном отсеке несколько человек получили ожоги, а через пять дней один человек скончался в госпитале.

Подлодка была выведена из состава флота в апреле 1990 года. Фактически уже тогда, когда разваливалась как карточный домик Советская империя.

В 2002 году о трагических событиях июля 1961-го сняли историческую драму "К-19. Оставляющая вдов". Главные роли сыграли американцы Харрисон Форд (прототип — командир подлодки Николай Затеев) и Лиам Нисон (прототип — замполит, капитан 3-го ранга Василий Архипов). Фильм достаточно динамичен, однако бюджет (90 млн долл.) превысил сборы в прокате – 65,72 млн. В киноленте изображена уже списанная к тому времени дизельная лодка К-77 с крылатыми ракетами.

Постер к фильму 2002 года "К-19. Оставляющая вдов"

Как ни пытались создатели фильма (несмотря на многочисленные консультации с участниками событий), им так и не удалось избежать искажения фактов. Жизнь гораздо сложнее. А тем более жизнь и смерть советских моряков в насквозь заидеологизированном обществе.