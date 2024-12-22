Фьюри с подбитым глазом заявил о своей победе над Усиком (видео)

"Цыганский король" считает, что судьи подарили победу украинцу

В субботу, 21 декабря, украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе в реванше с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец возглавили вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Все три судьи отдали победу Усику со счетом 116-112 (трижды), однако Фьюри уверен, что именно он победил. Соответствующий комментарий "Цыганский король" дал на пресс-конференции после поединка, передает TheMacLife.

"Думал, что победил в обоих боях, но возвращаюсь с двумя поражениями в рекорде. Не собираюсь плакать из-за того, что случилось. Ничего не могу с этим поделать, но до смерти буду думать, что победил", — заявил Фьюри, у которого под правом глазом образовался огромный синяк.

Напомним, после победы Усик продемонстрировал публике в Эр-Рияде настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок. На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также ознакомиться с итоговыми судейскими записками.