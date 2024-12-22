Больше минималки: кто в 2025 году может рассчитывать на такую пенсию

Их выплаты не могут быть ниже 8 000

Несмотря на то, что у большинства украинцев в 2025 году пенсионные выплаты останутся на прежнем уровне, четыре категории граждан могут ожидать новых выплат. Так их пенсии будут превышать размер минимальных пенсий.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 октября 2024 на 1 октября 2024 составила 5851,9 гривны. Работающие пенсионеры получают чуть больше – 6257,96 гривны. В то же время, размер минимальной пенсионной выплаты в 2024 году составляет 2361 гривну.

У кого из пенсионеров, пенсии которых не могут быть ниже 8000 гривен:

Пострадавшие от аварии ЧАЭС при наличии инвалидности I группы. Согласно законодательству, их пенсия не может быть меньше 8187 гривен. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые в результате получили инвалидность. В случае наличия ІІІ группы инвалидности пенсия в таком случае составляет не менее 8025 гривен, при ІІ группе – не менее 10 700 гривен, за І группы – не менее 13 376 гривен. Военные, получившие инвалидность во время службы, имеют право получать пенсию в размере 100%, 80% или 60% от размера денежного довольствия для I, II или III группы соответственно. Лица с инвалидностью в результате войны: при наличии ІІІ группы инвалидности пенсия составляет 8499 гривен, при ІІ группе – 12 395 гривен, при І группе – 15 346 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2025 году максимальная пенсия в Украине останется на уровне 23 610 гривен.