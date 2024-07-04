Фильмы на вечер: лучшие комедии с Зеленским в главной роли до того, как он стал президентом

До ухода в политику Зеленский успешно снимался в фильмах

Президент Украины Владимир Зеленский до своего ухода в политику и президента был популярным комиком, актером и шоуменом. Он не только руководил "Кварталом 95", но и активно занимался производством фильмов, а также снимался в кино.

"Телеграф" сделал подборку лучших комедий с Владимиром Зеленским, которые были сняты до его каденции на посту президента Украины и до полномасштабной войны.

Слуга народа

Вероятно, самая культовая работа Зеленского как актера — это проект "Слуга народа", который включает как сериалы, так и фильм. Этот кинопроект вышел на экраны незадолго до ухода Зеленского в политику наделал много шума в украинском обществе. Его даже называют самым успешным кейсом предвыборной агитации в Украине. Собственно и президентская партия в Парламенте имеет такое же название — "Слуга народа".

По сюжету сериала самый обычный учитель истории Василий Голобородько получает славу на всю страну. Это случилось после того, как ученики записали на видео и выложили в интернет "красноречивое" высказывание учителя о власти в стране. Влиятельные люди заинтересовались личностью Голобородько и решают провести "эксперимент", в рамках которого учитель истории — человек из народа — становится президентом. Однако умный и простой учитель играет не по правилам.

8 лучших свиданий

Это фильм украинско-российского производства, который вышел на экраны в 2016 году. Главные роли в нем сыграли Владимир Зеленский и Вера Брежнева. Также в фильме снялся друг и коллега Зеленского Евгений Кошевой.

По сюжету успешный бизнесмен Никита, который мало времени уделяет жене и детям, узнает о неутешительном диагнозе. Врачи говорят, что жить ему осталось несколько недель. Это время мужчина решает потратить на то, чтобы завершить все начатые дела и найти семье достойную замену себя. Выбрав кандидата Илью на роль главы семейства Никита решил, что может со спокойной совестью умирать. Однако вскоре оказалось, что с диагнозом вышла ошибка и он не при смерти. В попытках вернуться к обычной жизни главный герой вдруг обнаруживает, что Илья не собирается отказываться от своей новой роли главы семейства.

Я, Ты, Он, Она

Фильм "Я, Ты, Он, Она" вышел на экраны в 2018 году — за год до инаугурации Зеленского на посту президента. Это лента полностью украинского производства, все ключевые роли в которой сыграли украинские актеры.

Фильм рассказывает о семейной паре, которая уже 10 лет вместе и потеряла всякий интерес друг к другу. Муж и жена решают подать на развод и суд дает им месяц на раздумье и примирение. И этот месяц супруги решают провести отдельно друг от друга, совершая безумные поступки и воплощая свои мечты. главная интрига комедии — удастся ли паре воссоединиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем будет украинский фильм ужасов "Конотопская ведьма" и когда он выйдет в прокат. Сюжет захватывает.