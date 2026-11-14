Незаменимая вещь при отключениях воды: украинка поделилась полезным лайфхаком (фото)

Бытовыми находками делятся на случай блэкаутов и перебоев с водоснабжением

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Из-за последствий ударов России по украинской энергетике многим украинцам приходится жить в условиях перебоев с водоснабжением. Емкость с краником с китайского маркетплейса позволяет заранее запасать воду и наливать ее без подъема тяжелой тары.

Кран позволяет набирать воду без розетки, аккумулятора или электрической помпы. Источник: threads.com/@olik_m

О своем опыте в Threads написала пользователь @olik_m. Она ответила на призыв @yulia_tepluk поделиться неочевидными покупками и бытовыми уловками на случай блэкаутов и отключений воды. Именно такие емкости по 8 литров помогли девушке в перебоях с водоснабжением.

Чем удобна емкость с краником

Обычную бутылку или канистру приходится поднимать и наклонять. Емкость с краником снизу можно оставить на стойкой поверхности: чтобы набрать воду в чашку или другую посуду, достаточно открыть кран. Так проще отмерить небольшую порцию и закрыть подачу, не переливая воду через горлышко.

Краник помогает наливать воду небольшими порциями, не переливая ее через горловину. Источник: threads.com/@olik_m

Для использования нужно место, где под краником поместится посуда. Емкость должна стоять ровно и надежно, без риска опрокинуться. Это особенно важно, когда оно полное: удобство краника не отменяет потребности безопасно разместить запас воды.

Как подготовить запас к отключениям

Такую тару заполняют, пока водоснабжение работает. Вода вытекает из емкости под действием силы тяжести. Для этого не требуется розетка, аккумулятор или электрический насос.

Если вода будет храниться для питья или приготовления пищи, емкость должна быть предназначена для контакта с пищевыми продуктами. Перед наполнением ее и краник следует вымыть, а для питьевого запаса использовать безопасную питьевую воду.