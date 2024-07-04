Фільми на вечір: найкращі комедії із Зеленським у головній ролі до того, як він став президентом

До відходу в політику Зеленський успішно знімався у фільмах

Президент України Володимир Зеленський до свого походу в політику та президента був популярним коміком, актором та шоуменом. Він не лише керував "Кварталом 95", а й активно займався виробництвом фільмів, а також знімався у кіно.

"Телеграф" зробив добірку найкращих комедій із Володимиром Зеленським, які були зняті до його каденції на посаді президента України та до повномасштабної війни.

Слуга народу

Вірогідно, найкультовіша робота Зеленського, як актора — це проект "Слуга народу", який включає як серіали, так і фільми. Цей кінопроект вийшов на екрани незадовго до походу Зеленського в політику і наробив багато галасу в українському суспільстві. Його навіть називають найуспішнішим кейсом передвиборчої агітації в Україні. Власне, і президентська партія в Парламенті має таку саму назву — "Слуга народу".

За сюжетом серіалу звичайнісінький вчитель історії Василь Голобородько здобуває славу на всю країну. Це сталося після того, як учні записали на відео та виклали в інтернет "промовисте" висловлювання вчителя про владу в країні. Впливові люди зацікавилися особистістю Голобородька та вирішують провести "експеримент", у рамках якого вчитель історії – людина з народу – стає президентом. Проте простий, але розумний учитель грає за їх правилами.

8 найкращих побачень

Це фільм українсько-російського виробництва, який вийшов на екрани 2016 року. Головні ролі у ньому відіграли Володимир Зеленський та Віра Брежнєва. Також у фільмі знявся друг і колега Зеленського Євген Кошовий.

За сюжетом успішний бізнесмен Микита, який мало часу приділяє дружині та дітям, дізнається про невтішний діагноз. Лікарі кажуть, що жити йому лишилося кілька тижнів. Цей час чоловік вирішує витратити на те, щоб завершити всі розпочаті справи та знайти сім’ї гідну заміну себе. Вибравши кандидата Іллю на роль глави сімейства Микита вирішив, що може зі спокійною совістю вмирати. Однак раптом виявилося, що з діагнозом вийшла помилка і він не при смерті. У спробах повернутись до звичайного життя головний герой раптом виявляє, що Ілля не збирається відмовлятися від своєї нової ролі глави сімейства.

Я ти він вона

Фільм "Я, Ти, Він, Вона" вийшов на екрани у 2018 році — за рік до інавгурації Зеленського на посаді президента. Це стрічка повністю українського виробництва, усі ключові ролі у якій відіграли українські актори.

Фільм розповідає про сімейну пару, яка вже 10 років разом і втратила будь-який інтерес один до одного. Чоловік і дружина вирішують подати на розлучення і суд дає їм місяць на роздуми та примирення. І цей місяць подружжя вирішує провести окремо один від одного, здійснюючи шалені вчинки та втілюючи свої мрії. Головна інтрига комедії — чи вдасться парі возз’єднатися.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що буде український фільм жахів "Конотопська відьма" та коли він вийде у прокат. Сюжет захоплює.