Укр

Кошевой Иван Сирко: казак-характерник, украинский патриот или подручный Москвы

Автор
Сергей Махун Сергей Махун
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"Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Художник Илья Репин, до 1891 года. Известно несколько вариантов картины (Иван Сирко – в центре с люлькой)
"Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Художник Илья Репин, до 1891 года. Известно несколько вариантов картины (Иван Сирко – в центре с люлькой)

Вокруг легендарного кошевого возникли мифы и контроверсионные истории

Об атамане Запорожской Сечи Иване Сирко (около 1605–1680) сочинили десятки песен, дум, легенд и преданий. Выдающийся военный и политический деятель 12 раз (!) с 1659 года и до самой смерти в 1680 году избирался кошевым и считался самым успешным воином и защитником православной веры.

55 побед и якобы ни одного поражения

Наибольших лавров добился в боях с турками и крымскими татарами. Количество побед Сирко (55 и якобы ни одного поражения?!) подсчитал исследователь Запорожской Сечи Дмитрий Яворницкий. Это утверждение – дань периоду романтизации деяний казаков в XIX веке.

А украинский историк, о. Юрий Мицик, писал: "К сожалению, побеждали… Если бы он действительно был таким уж непобедимым, то Украина бы не потеряла независимость и не стала бы колонией соседних империй!… В частности, вследствие поражения от польского командующего Себастьяна Маховского под Сараджиным лесом в 1663 году. Сирко, бросив коня, вынужден был бежать в болото, спасая свою жизнь".

Летопись жизни Сирко — головокружительная одиссея, в хитросплетениях которой можно и запутаться. Год и место его рождения доподлинно неизвестны. Юрий Мицик полагает, что кошевой появился на свет на восточном Подолье примерно в 1605 году. Большинство исследователей называют его малой родиной Мерефу на Слобожанщине, однако он не мог родиться в этом поселке, потому что… его основал. Мало свидетельств и о первых 40 годах жизни Сирко.

Яворницкий писал: "И по характеру, и по всем своим действиям Сирко представлял собой тип настоящего запорожца. Он был храбрым, отважным, упорным, не всегда стойким, не всегда верным своим союзникам; он любил иногда погулять и хорошо подвыпить и во хмелю показать свой казацкий пыл; он был склонен сиюминутно увлечься новой идеей, новым делом, чтобы потом отказаться от своего намерения и прийти к совершенно противоположному решению… "Нужда закон меняет", — часто говорил Сирко и, очевидно, действовал в соответствии со своей любимой пословицей".

Участие в Тридцатилетней войне на стороне французов?

Первое из свидетельств о деятельности Сирко — интересная, но неоднозначная история якобы участия полка запорожцев в Тридцатилетней войне (1618–1648) на стороне французов. В 1644 году Богдан Хмельницкий в качестве военного писаря Войска Запорожского в Варшаве встречался с послом Франции графом де Брежи. Через год был подписан договор-контракт, и 2400 казаков через Гданьск морем добрались во французский порт Кале.

Возглавляли наемников Богдан Хмельницкий, Солтенко (Иван Золотаренко?) и Seri (это и был Сирко?). Впереди их ждали осада и победный штурм в 1646 году крепости Дюнкерк. Попытки некоторых историков (таких, как Владимир Голобуцкий) поставить эту версию под сомнение получили ответ известных историков – Елены Апанович и Владимира Сергийчука. Однако и он вызывает множество вопросов. В архивах не найдено задокументированных свидетельств участия Сирко в этом сражении…

Следующее упоминание о Сирко датируется 1653 (!) годом. После Жванецкой кампании он догнал союзников Богдана Хмельницкого — крымских татар — и наголову разгромил их, освободив пленных. Гетман Украины не обращал внимания на жестокость воинов ислама на наших землях. В следующем году Сирко выступает против Переяславской рады, как и большинство запорожцев, отказываясь присягать царю Алексею Михайловичу.

Походы на Крым

Во второй половине 1650-х Сирко уже винницкий полковник. В это время он стал известен как очень импульсивный и непредсказуемый воин. После победы гетмана Ивана Выговского над московитами под Конотопом в 1659 году Сирко во главе запорожцев наносит поражение союзникам гетманцев — крымским татарам под Аккерманом и разоряет Северный Крым. Вскоре он неожиданно отказывается ставить подпись, даже в присутствии гетмана Юрия Хмельницкого, под Переяславскими статьями 1659 года. Это был еще более неравноправный контракт с Кремлем. Кошевой ранее выступал и против Гадячского соглашения 1658 года между Речью Посполитой и Гетманской Украиной — попытки создания федеративного государства с широкой автономией украинских земель.

В конце 1660 года Иван Сирко окончательно порывает с гетманом Юрием Хмельницким, который стал заложником политики московитов, и отправляется на Чертомлыкскую Сечь. Авторитет среди сечевиков он завоевал в походах на Крым 1663–1664 годов, когда освободил из неволи несколько тысяч пленников. Многие пополняли отряды запорожцев…

Иван Сирко – кошевой атаман. Картина украинской художницы Наталии Павлусенко
"Иван Сирко – кошевой атаман". Картина украинской художницы Натальи Павлусенко (с ее разрешения)

В течение десятилетия неоднократно меняет политическую ориентацию: то способствует победе промосковски настроенного Ивана Брюховецкого в борьбе за булаву, то покидает ряды его сторонников; то создает альянс с московитами против правобережного гетмана Павла Тетери и его польских союзников, то с поляками борется против гетмана Петра Дорошенко, подписывающего союзнический договор с турками-османами и крымскими татарами…

Осенью 1667 года Иван Сирко с запорожцами под руководством тогдашнего кошевого, также легендарного воина Ивана Ждан-Рога отправился в поход на Крым. После осады и взятия штурмом Перекопа казаки ворвались в глубь полуострова, выжигая города и селения. Его полк опустошил поселки близ Кафы (современной Феодосии). Были освобождены две тысячи пленников, которые уже ждали отправки в Турцию.

Ссылка в Сибирь

В 1668 году Сирко неожиданно отходит в тень, став полковником Харьковского слободского полка (который дислоцировался в Мерефе), недалеко от границы с Московией.

"Там он поддерживает связи с предводителем крестьянской войны в Московии Степаном Разиным. В 1672 году полтавский полковник Федор Жученко арестовывает Ивана Сирко и передает представителям царской администрации", — пишет украинский историк Виктор Горобец.

Кошевого отправили в ссылку в Сибирь – в город-крепость Тобольск. Однако после заступничества польского короля Яна III Собеского и просьбы сечевиков он возвращается в Украину – в декабре 1673 года.

Портрет кошевого Ивана Сирко. Запорожский краеведческий музей, копия
Портрет кошевого Ивана Сирко. Запорожский краеведческий музей, копия

В последний период жизни полководец участвует в нескольких походах против Крымского ханства и Османской империи (на Очаков, Измаил, Перекоп), а также на стороне московских войск в Чигиринском противостоянии с османами и крымцами 1677 и 1678 годов. Сирко, проживавший на хуторе Грушевка, в 1680 году готовится к очередному походу на Крым…

В "Літописі Самійла Величка" читаем: "…того ж літа, 1 серпня, преставився від цього життя в своїй пасіці Грушовці, похворівши певний час, славний кошовий отаман Іван Сірко… поховано його знаменито… з превеликою гарматною й мушкетною стрільбою і з великим жалем всього Низового війська. Бо це був справний і щасливий вождь, який з молодих літ аж до своєї старості …не тільки значно воював за Крим і попалив в ньому деякі міста, але також погромлював у диких полях… численні татарські чамбули і відбивав полонений християнський ясир".

Лежит в могиле без головы

Похоронили Ивана Дмитриевича в селе Капуловка, расположенном на территории Чертомлыкской Сечи. Сначала казаки поставили крест на его могиле с надписью: "Хто буде сім років перед Великоднем виносити чотири заполи на мою могилу, то буде мати силу, як я, і знатиме стільки, скільки я".

В 1709 году русские войска взяли штурмом Чертомлыкскую Сечь, поддержавшую Ивана Мазепу и короля Швеции Карла XII. Через 25 лет казаки вернулись и отстроили кладбище, снова установив каменную плиту.

В 1967 году, уже при советской власти, кошевого перезахоронили на другом краю села, потому что воды Каховского водохранилища приблизились к могиле. Обидно, но Сирко лежит в земле без головы: череп некоторое время "путешествовал" — в Москву в антропологическую лабораторию, в Никополь и наконец оказался в Днепропетровском историческом музее.

Могила кошевого атамана Войска Запорожского Ивана Сирко (1680) возле села Капуловка
Могила кошевого атамана Войска Запорожского Ивана Сирко (1680) возле села Капуловка

"Иван Сирко — превеликий колдун"

Обращаемся к еще одному феномену – характерничеству. По мнению любителей версий о потусторонних силах и необычных способностях казаков, почти все гетманы, кошевые и полковники были "характерниками". Среди них называют Дмитрия Вишневецкого (Байду), Ивана Пидкову, Самийла Кишку, Семерия (Северина) Наливайко, Петра Сагайдачного, Максима Кривоноса, Дмитрия Нечая и крупнейшего характерника из них — Ивана Сирко.

Якобы они владели магией — видели будущее, события, происходившие за сотни километров в других краях, воздействовали на сознание людей, лечили смертельные раны (даже ставили на ноги мертвых!), находили сокровища, выходили сухими из воды ("на Днепре войлок проложат и идут"). Официальная православная церковь обвиняла характерников в колдовстве.

Современник так писал о кошевом: "Иван Сирко —превеликий колдун. Недаром его турки называли шайтаном". Да, для воинов ислама и отуреченных он действительно был лихим воином. (Которых он безжалостно рубил – и такой эпизод известен, когда вблизи Перекопа казаки Сирко изрубили несколько тысяч земляков-потурнаков, которые согласились вернуться обратно в плен к хозяевам-татарам.)

Юрий Мицик категорически отвергает тезис о характерничестве, столь милый сердцу многих телевизионщиков: "Обратимся к реальной действительности. Даже в легендах не говорится о плавании Сирко на войлоке по воде, о каком-то особом зеркальце, о его умении превращаться в животных и птиц и т.п.… не ловил руками или зубами пули и ядра (как говорится в легенде "Как Сирко умирал"), брали его и сабли ("как утверждает легенда "Великий воин")…

Наконец, Сирко был похоронен как православный христианин! Как подчеркивает исследователь его погребения антрополог Сергей Сегеда, оно было типично христианским и вовсе не имело каких-либо особенностей. Никаких следов кола! Следует подчеркнуть, что Сирко был глубоко верующим христианином, чему есть ряд достоверных свидетельств".

В народных думах, песнях, балладах и преданиях Иван Сирко предстает бесстрашным воином, ревностным защитником православной веры и украинского народа, вольностей Войска Запорожского. Между тем в значительной степени образ кошевого идеализирован. Нередко его деятельность наносила ущерб делу государственного строительства в Украине.

Иван Дмитриевич поддерживал то Москву, то Варшаву (которые в своих целях использовали его авторитет), но никогда не вступал в союз со Стамбулом и Бахчисараем. Якобы он приложил руку к знаменитому "Письму турецкому султану", которое является обычным литературным произведением (известны несколько его вариантов на украинском, польском и русском языках). На картине Ивана Репина в роли Ивана Сирко выступает уроженец Конотопа, украинофил и известный военачальник, Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор Михаил Драгомиров.

Иван Сирко (позвал Михаил Драгомиров) – фрагмент картины Ильи Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану
Фрагмент картины Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (Иван Сирко — позировал Михаил Драгомиров)

Иван Мазепа, слова которого находим в "Літописі Самійла Величка", дал достаточно жесткую, но в целом точную характеристику времен Руины, которая огненным смерчем прокатилась по Украине. "…Ті названі і неназвані особи (Сірко, Сулимка, Суховій, Ханенко), котрі бігали за владою… за їхній вчинок немало потерпіла й вітчизна Україна, край тогобічний, бо коли люд за такими побудками хилився туди чи сюди і не хотів заспокоїтися при своєму порядку, бо всілякі війська, котрі приходили чи на поміч, чи для їхнього заспокоєння, не лише нищили той край, але й до решти розорили".

Однако Сирко всегда оставался ревностным защитником веры предков – православия, а также прав и вольностей сечевого товарищества. В этом вопросе он никогда не обращал внимания на величайшие авторитеты: будь то король Польши или царь Московии. Сечь же и Гетманщина очень часто находились в состоянии войны. Постоянная борьба на разных направлениях, ситуативные союзы обескровливали и гетманцев, и запорожцев. Последние и стали легкой добычей царских войск в правление Екатерины II в 1775 году.

Академик НАН Украины, известный историк Валерий Смолий писал: "Запорожские казаки были непревзойденными воинами, но легко теряли ориентиры во время мирных переговоров с опытными и хитрыми московскими, польскими и крымскими дипломатами".

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