Казацкий атаман и господарь Молдовы: почему жизнь и смерть Ивана Пидковы достойны блокбастера

Дерзкий атаман запорожцев не вписывался во внешнеполитические схемы короля Речи Посполитой

Историки считают "золотой эпохой" Речи Посполитой более чем десятилетнее правление (1576—1586) короля Польши и Великого князя Литовского Стефана Батория, сына князя Трансильвании (Семигородья) Стефана IV. В историческом пантеоне наших соседей он занимает место наравне с королем Казимиром Великим, прославленным победителем турок под Веной королем Яном III Собеским, борцом с российскими колонизаторами Тадеушем Костюшко и архитектором Второй Речи Посполитой Юзефом Пилсудским.

"Отец" реестрового казачества и победитель Московии

Этот король боролся со всевластием магнатов, провел кардинальную реформу армии, смог навести лад на шатком южном порубежье Польско-Литовского государства. В конце Ливонской войны он сумел победить Московию, вернув оккупированные войсками Ивана IV Грозного территории на востоке. Стефана Батория считают "отцом" реестрового казачества — вновь созданного войска на службе короля…

По соглашению с королем казаки освобождались от уплаты налогов; они получали полную независимость от местной администрации. Создавался старшинский корпус и штаб с писарем, который в случае необходимости замещал "регистрового старшего" (впоследствии гетмана). Казаки получили привилегию на владение городком Трахтемиров — центром староства Киевского воеводства, которое раскинулось на Днепре выше Канева. Там в Зарубском монастыре казаки открыли госпиталь.

Король Польши и Великий князь Литовский Стефан Баторий. Художник Войцех Стефановский, 1576 год

Запорожцы тоже имели свой арсенал; очень важной была и привилегия, освящавшая законность устройства "низовиков" — король передал клейноды (хоругвь, бунчук, булаву и печать). Король, несмотря на то, что его можно назвать "отцом" реестрового казачества, хотел контролировать Запорожскую Сечь. Уже в сентябре 1578 года он издал указ под названием "Постановление с низовиками". Количество реестровцев король увеличил до 500 человек, а в 1583 году — до 600 человек.

Казак на коне. Художник Юзеф Брандт, 1881 год

А до этого произошли события, имеющие непосредственное отношение к истории всей Юго-Восточной Европы. Главным героем их стал один из лидеров запорожского казачества, атаман Иван Пидкова, недолгое время (1577—1578) бывший даже господарем (правителем) Молдавского княжества.

История с изменой

В июне 1578-го по приказу Стефана Батория он был казнен во Львове. Однако жизнь и деяния этого человека достойны воплощения в художественной литературе и кино. Невероятные взлеты и падения, и наконец казнь на центральной площади города Льва — все как в масштабных блокбастерах…

Российский и украинский историк и археограф Дмитрий Бантыш-Каменский в "Истории Малой России" изобразил весьма колоритный образ Ивана Пидковы: "…ростом великий, сложения крепкого, славный того времени силач, одною рукою ломавший надвоє подкову и для сего прозванный Подковою…"

Иван Пидкова. Гравюра, копия XVIII века с портрета XVI века

…Много хлопот новоизбранный король имел с запорожцами, которые не вошли в реестр. Их количество иногда достигало десятков тысяч. Эта дерзкая вольница не подчинялась никому и жила по своим традициям вроде республиканских.

Иван Пидкова родился в 1533 году в Брацлавщине (Подолье), или в Молдавском княжестве. Вероятно, он был родным братом господаря Молдовы Ивана III Лютого (которого еще называют Иван Армянин), в июле 1574 года казненного турками. О происхождении казацкого атамана продолжают спорить исследователи. Он был молдавского или армянского происхождения, а возможно, даже имел родственные связи с трансильванцами (венграми) Баториями…

В 23 года Иван привел на Сечь большое подразделение; возможно, он участвовал в морских походах казацкого атамана Самойла Кошки (документальные свидетельства отсутствуют). В ноябре 1577 года по просьбе молдавских бояр вмешался в гражданскую войну в княжестве. Бояре были недовольны ставленником Османской империи Петру VI Хромым.

Петру VI Хромой и его сын Штефан. Гравюра XVI века

Пидкове со второй попытки удалось свергнуть его с престола, так что 13 декабря 1577 года Иван был торжественно провозглашен господарем княжества. Однако продержался в столице Яссах всего два месяца — неугомонный соперник собрал широкую коалицию. В помощь Петру VI Кульгавому прислали отряды турки, крымские татары и трансильванцы родного брата Стефана Батория Христофора. В самом начале 1578 года Иван Пидкова отступил с боями от столицы княжества и отправился с большим отрядом на Подолье.

Дальше была история с изменой. Пытаясь добраться до Сечи, он заехал в имение брацлавского воеводы, князя Януша Збаражского. Тот уговорил Ивана Пидкову поехать в Варшаву и оправдаться перед королем.

Но дерзкий атаман запорожцев явно не вписывался во внешнеполитические схемы Стефана Батория. Королю Речи Посполитой было важно иметь мирные отношения с Портой — назревала война с Московией на востоке и севере. В Варшаве господарь-неудачник пришел к монарху на аудиенцию. После которой и был арестован.

Казнь атамана и похищение тела

Геополитическая ситуация была взрывоопасной, поэтому новоизбранный король, несмотря на протесты многих шляхтичей, был вынужден под давлением султана Мурада III отправить на смерть 16 июня 1578 года бывшего казацкого кошевого атамана и господаря Молдавского княжества. Казнь легендарного воина, отличавшегося высоким ростом и изрядной силой (ломал подковы) происходила на глазах у турецких послов на Рыночной площади во Львове. Свидетелем казни стал и агент великого герцога Тосканы Франческо I Медичи — некий Талдуччи.

Вот как он описал это событие, вкладывая в уста Пидковы такие слова: "…Мене привели на страту, і я не знаю за що, бо не відчуваю за собою жодної провини, гідної такої кари. Одне лиш я знаю: завжди хоробро бився проти ворогів християнської віри і завжди дбав про користь і вигоди нашої вітчизни. Бути щитом проти невірних було моєю постійною думкою…" (Перевод украинского литературоведа Дмитрия Наливайко; цитируется по книге Наталии Яковенко "Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України").

Похоронили Ивана Пидкову в Каневе: казаки похитили его тело из могилы, перевезли в город на Днепре (Тарас Шевченко восхищался историей недолгой жизни героического предводителя запорожцев-сорвиголов и написал в 1839 году поэзию "Іван Підкова") и похоронили в местном монастыре.

"Було колись — в Україні

Ревіли гармати;

Було колись — запорожці

Вміли пановати.

Пановали, добували

І славу, і волю;

Минулося — осталися

Могили на полі.

Високії ті могили,

Де лягло спочити

Козацькеє біле тіло,

В китайку повите.

Високії ті могили

Чорніють, як гори,

Та про волю нишком в полі

З вітрами говорять…"

Стефан Баторий, который вел тяжелую войну с Московией на северных рубежах Речи Посполитой, не хотел подставлять под удар турок Подолье, Галичину и Волынь, а тем более родную Трансильванию, которая оставалась зависимым от Османской империи княжеством.

Военные походы Ивана Пидковы подняли реноме степных защитников христианства в борьбе с воинами ислама на невиданную высоту. Польский историк итальянского происхождения Александр Гваньини в "Хронике Европейской Сарматии" писал:

"Комісари поїхали також до низовців, прагнучи їх приборкати. Проте це було їм не під силу, тому вони й повернули, нічого не вчинивши, бо через (страту) Підкови козаки були страшно розлючені. Потім козаки часто нападали на Молдавію з Олександром, братом Підкови, чинили там великі шкоди. І тоді, й тепер був дуже потрібний мужній козацький народ у боротьбі проти будь-якого ворога Корони, Литви і Русі, особливо проти турків і татар, котрі з азіатських сторін часто нападали на Україну і ще раніше чинили їй великі шкоди. Про це чимало свідчень у хроніках. А тепер ці войовничі юнаки потужно псують військовий лад поганських бусурманців, за що нехай буде хвала Господу Богу" (редакция и перевод с польского о. Юрия Мицика).

Памятник Ивану Пидкове на Тарасовой горе в Каневе. Фото Алексея Горбачевского. Общественное достояние

На месте казни Ивана Пидковы во Львове, а также в Каневе и Черкассах стоят памятники предводителю низовиков. Его жизнь и трагическая гибель привлекали внимание летописцев многих стран (названного выше Гваньини, поляка Марцина Бельского, немца Ренольда Гейденштейна). Еще при жизни Иван Пидкова был очень популярен на украинских территориях, и его незаурядная фигура продолжает вызывать восхищение и по сей день.