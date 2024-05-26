Кровавая жатва Колиивщины: почему польская шляхта восстала против России, но потеряла Украину

В СССР Зализняка и Гонту считали символами классовой борьбы, а историки в диаспоре – государственниками

Сопротивление украинского православного населения польскому национальному и религиозному гнету на юго-восточных территориях Речи Посполитой с новой силой развернулось в 1710-е годы, сначала на Волыни и Западном Подолье, и получило название "гайдаматчина". Впоследствии оно охватило практически все украинские этнографические земли Польско-Литовского государства, которое ослабевало с каждым годом и стремительно приближалось к катастрофе: трем разделам соседними государствами – Российской и Австрийской империями и Прусским королевством, — которые произошли в конце XVIII века.

Шляхта называла "гайдамаками" (от турецкого слова "гайда" – гнать, преследовать) украинских повстанцев, не желавших покоряться произволу польских власть имущих, католического и грекокатолического клира. Гайдамаки называли себя защитниками веры предков – православной – и главными врагами считали поляков и евреев. Они часто не гнушались разбойничьими наездами на латифундии магнатов, шляхтичей и мещан. По мнению украинского историка Алексея Сокирко, они были своего рода "флибустьерами — пиратами, которые действуют на суше".

Искра кровавой борьбы

Небольшой отряд гайдамаков 26 мая (6 июня) 1768 года отправился в поход из знаменитого урочища Холодный Яр вблизи Чигирина Черкасской области. Базой восстания стал Мотронинский монастырь. Что же побудило сначала 70 вооруженных мужчин, в основном казаков из надворной милиции, запорожцев и сотни селян, к которым по пути в города и местечки Правобережной Украины (Киевского и Брацлавского воеводства) присоединялись тысячи людей, чтобы начать кровавую борьбу?

"Роль искры суждено было исполнить Барской конфедерации. Руководствуясь лозунгом "обороны веры и вольности", баряне насильно сгоняли людей в Канев, Чигирин и Смелу и заставляли присягать на верность конфедерации. Экзекуции пали также на головы "новосхизматиков" (грекокатоликов, вернувшихся к вере предков. – С. М.): их угрожали "вырезать до основания".

Как повествует одна из тогдашних жалоб, написанная мещанами Канева, конфедераты "совершали по всей Украине разные жестокости и беспорядки, поэтому в результате таких непристойных поступков дали повод для гайдамачества…" – пишет украинский историк Наталья Яковенко в книге "Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України".

Барская конфедерация – это движение польских шляхтичей, выступивших против политики короля Станислава Августа Понятовского, ставленника Российской империи и бывшего любовника императрицы Екатерины II, избранного в 1764 году королем Речи Посполитой. Конфедераты выступили против влияния российских властей на политику уже умирающего, полузависимого государства, а также встали на защиту шляхетских прав и католицизма. Однако их главной целью стали православные украинцы.

Варшавское правительство находилось под неизменным давлением Санкт-Петербурга. Поэтому принятие сеймом фактически под дулами российских военных закона о правах так называемых диссидентов (православных украинцев и белорусов) переполнило чашу терпения ортодоксальных католиков, выразителями которых стали барские конфедераты. Это привело фактически к гражданской войне на территории восточной части государства. Тарас Шевченко так описал начало восстания:

"Задзвонили в усі дзвони

По всій Україні;

Закричали гайдамаки:

"Гине шляхта, гине!

Гине шляхта! Погуляєм

Та хмару нагрієм!"

Зайнялася Смілянщина,

Хмара червоніє.

А найперша Медведівка

Небо нагріває…" ("Гайдамаки", 1841)

"Золотая грамота" императрицы Екатерины II

Портрет Максима Зализняка. Неизвестный художник. Конец XVIII века

Еще весной 1768 года в урочище Холодный Яр запорожского казака Максима Зализняка избрали казацким полковником. Среди селян ходили слухи о "Золотой грамоте" императрицы Екатерины II с призывом уничтожать польскую шляхту и ксендзов. Повстанцы постепенно овладели многими городами на "польском" Правом берегу Днепра — Жаботином, Смелой, Черкассами, Богуславом, Каневом, Лысянкой. Шляхтичи и тысячи мирных жителей бежали в хорошо укрепленный город Умань, принадлежавший влиятельному магнату Франтишеку Салезию Потоцкому.

Сам магнат сбежал на запад, оставив гарнизон во главе с Рафалом Младановичем из примерно тысячи регулярных военных, нескольких сотен конфедератов и надворных казаков во главе с сотниками Иваном Гонтой и Пантелеймоном Уласенко. Однако последние неожиданно перешли на сторону повстанцев. Гонта был в милости у магнатов Потоцких, получив в пожизненную собственность два села – Россошки (родное село) и Орадовку. Так что нельзя сбрасывать со счетов и его честолюбие во время столь неожиданного решения…

Уманский сотник Иван Гонта. Художник Сергей Васильковский, до 1917 года

9(20) июня гайдамаки взяли Умань в осаду. Штурм состоялся на следующий день и длился всего несколько часов. Сначала повстанцы взяли крепость, а затем началась настоящая резня: ловили и убивали шляхту, мещан, пленных военных и евреев, иезуитов и украинцев-униатов. По очень приблизительным данным, были замучены и убиты от двух тысяч (канадский историк Орест Субтельный) до 12—15 тысяч человек (польские и еврейские историки). Вот свидетельство одного из еврейских летописцев: "Все евреи закрылись внутри синагоги… В конце концов разбойники привезли пушку и ядрами стреляли по синагоге… Убили тысячи евреев, их кровь переливалась за порог синагоги…"

Ненависть к богатым и тем, кто занимался притеснениями православных, копилась веками. Однако убивали и бедных поляков, евреев, а также украинцев, которые были уже не одно поколение католиками или грекокатоликами.

В Умани повстанцы созвали совет, на котором Гонту провозгласили уманским полковником, а Зализняка – гетманом Украины. И уже после событий в Умани российские имперские власти проявили свое настоящее лицо, хотя "плетение петербургской интриги разгадали уже современники".

Лагерь гайдамаков. Художник Юлиуш Коссак, до 1899 года

По мнению секретаря французского посольства в Санкт-Петербурге Шарля Рюльера, автора книги "История анархии в Польше", главной причиной кровопролития "стали провокационные действия российских властей, которые через посредство православного духовенства умышленно возбудили вспышку религиозного фанатизма среди украинских селян и казаков, усиленную социальной ненавистью", пишет Наталья Яковенко.

Так, знаменитый украинский православный деятель Значко-Яворский (Матвей Мельхиседек) выступил моральным авторитетом в самом начале восстания, якобы передал "Золотую грамоту" Зализняку, однако затем вернулся на "российский" Левый берег Днепра и занимал важные должности в церковной иерархии.

Трагичная судьба Зализняка и Гонты

Итак, императрица сама же и решила покончить с восстанием. Сначала российские войска помогали королевским подавлять сопротивление отрядов конфедератов, а затем решили оказать помощь варшавскому правительству в борьбе с гайдамаками. То есть это был еще один шаг к предстоящему захвату Правобережной Украины, своего рода "мечению" территории.

Уже во второй половине июня 1768 года россияне объединили свои усилия с польской регулярной армией и начали методически уничтожать разбросанные отряды гайдамаков. 26 июня (7 июля) они оцепили близ Умани их главный лагерь и вызвали якобы на переговоры предводителей – Максима Зализняка, Ивана Гонту и Семена Неживого. Полковник Гурьев приказал донским казакам арестовать их. Мгновенно были разоружены и несколько тысяч гайдамаков, которые явно не ожидали такого развития событий.

Интересно, что советские историки считали главных лидеров восстания (Зализняка и Гонту) своего рода символом классовой борьбы, а вот украинские историки в диаспоре – государственниками. Однако это, конечно, абсолютное преувеличение, и даже сравнивать это движение с временами Богдана Хмельницкого нет смысла.

Максим Зализняк почему-то считался российским подданным, и выездной трибунал вынес такой приговор: "Его, Железняка, яко главного нарушителя пограничной тишины, колесовать и живота положить на колесо, но вместо того, отменяя оное, в ныне употреблямое самонайважнейшим преступником наказание бить кнутом – дать сто пятьдесят ударов и, вырезав ему ноздри и поставя на лбу и на щеках указанные знаки, сослать в Нерчинск в каторжную работу вечно".

В конце июля вместе с 73 соратниками он был приговорен к избиению батогами, клеймению с вырыванием ноздрей и пожизненной ссылке в Сибирь. Во время этапа в слободе Котельва на Полтавщине Зализняку с несколькими гайдамаками удалось скрыться. Однако ненадолго: его поймали и отправили в Нерчинск, где он умер.

Судьба бывшего сотника уманской дворовой милиции Ивана Гонты была не менее трагична. Как подданный Речи Посполитой, он после нечеловеческих двухнедельных пыток, которые выдержал с честью ("От говорили, що буде боляче, насправді ж крихти не болить!"), был казнен в селе Сербы (ныне Гонтовка) возле Могилева-Подольского.

Зализняк и Гонта продолжали жить в народных думах, балладах, преданиях. Тарас Шевченко, уроженец Черкасской области, написал знаменитую поэму "Гайдамаки". Она стала данью романтической традиции в украинской литературе.

Иллюстрация Афанасия Сластиона к поэме Тараса Шевченко "Гайдамаки". Издательство Алексея Суворина, 1886 год

Польские королевские войска с невиданной жестокостью расправились с повстанцами. Публичные казни гайдамаков произошли в городке Кодня (около 300 человек) на Житомирщине и в селе Сербы (около двух тысяч).

В восстании, которое впоследствии назвали Колиивщина, "приняли участие православные казаки, мещане и селяне, которые, поощряемые российским правительством и православным духовенством, восстали против католической шляхты, вызвав опасения относительно этнических и религиозных чисток масштаба 1648 года — первого года восстания Хмельницкого.

Как и в 1648 году, жертвами восстания стали польские шляхтичи, католическое и униатское духовенство, а также евреи… Католические повстанцы хотели создать католическое государство без российского влияния, в то время как православные стремились к казацкому государству под юрисдикцией России. Евреи же хотели, чтобы их оставили в покое. Ни одна из групп не получила того, к чему стремилась", – пишет профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий в книге ""Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності".

Гайдамаки. Советский лубок, 1927 год

Гайдамацкое движение на Правобережье, где российские войска вместе с польскими его беспощадно искореняли, длилось еще несколько лет. А с разрушением в 1775 год Запорожской Сечи на Левобережную часть Украины окончательно легла тяжелая ночь порабощения московитами, так что о какой-то автономии в составе империи Романовых уже нечего было говорить.

*Название Колиивщина, вероятнее всего, берет свое начало от польского словосочетания "slużba kolejna", что означало несение надворной казацкой службы при магнатских поместьях. То есть Колиивщина – это восстание надворных казаков.

Впрочем, по мнению других историков, название восстания происходит от украинских слов "кол" (который был оружием части повстанцев) или "колоть" или "колий" (забойщик), то есть головорез.