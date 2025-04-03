Команда Уолтца регулярно обсуждала секретную информацию в Signal. Речь шла и об Украине, — Рolitico

Это подтвердили четыре человека, которые были в этих чатах

Команда советника по национальной безопасности президента США Майка Уолтца создала по меньшей мере 20 чатов в мессенджере Signal. Через них координировали работу не только по войне в Йемене, но и по вопросам Украины, Китая, сектора Газа, политики США на Ближнем Востоке, Африке и Европе.

Об этом сообщает Рolitico со ссылкой на четыре находившихся в этих чатах источника. Двое из них заявили, что им известно по меньшей мере 20 таких чатов. Все собеседники подтвердили, что им известны случаи обсуждения в них конфиденциальной информации.

Эта информация подтверждает, что администрация Трампа использовала Signal шире, чем стало известно ранее. Это дает представление "как часто команда национальной безопасности администрации Трампа использует Signal, общедоступное приложение для обмена сообщениями, для своей работы".

Один из источников указал, что Уолтц построил весь коммуникационный процесс Совета национальной безопасности на Signal. В мессенджере обсуждали рабочие вопросы.

"Это было обычным делом — организовывать чаты на любую тему национальной безопасности", — отметил собеседник, добавив, что в группы часто входили члены правительства США и высокопоставленные чиновники.

Представитель СНБ Брайан Хьюз в комментарии Politico подчеркнул, что Signal не запрещен на правительственных гаджетах. По его словам, некоторые госагентства США автоматически устанавливают его на смартфоны сотрудников. Он добавил, что Signal использовали и некоторые чиновники администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

"Это один из разрешенных способов связи, но не основной и даже не второстепенный, это один из множества разрешенных способов передачи несекретных материалов при понимании, что пользователь должен хранить запись. Любые утверждения об использовании для секретной информации на 100% не соответствуют действительности", — отметил Хьюз.

Ни один из источников Рolitico не подтвердил, что им известно о фактах передачи через Signal секретной информации. Однако все собеседники заявили, что сообщения в групповых чатах содержали конфиденциальные детали работы по обеспечению национальной безопасности США.

Скандал из Signal в США — что известно

Американские чиновники обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате мессенджера. Однако из-за ошибки к переписке в Signal был добавлен редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, впоследствии обнародовавший полученную информацию. Чат якобы содержал данные о типах вооружения, целях атак и запланированном времени ударов.

Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о том, как журналист попал в чат его команды по национальной безопасности. В то же время министр обороны США Пит Хегсет возразил, что речь шла о военных планах.

Как сообщал "Телеграф", на фоне скандала Трамп выразил поддержку Уолтцу, назвав его "хорошим человеком". Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о причастности должностного лица к утечке информации из сверхсекретного чата в Signal.