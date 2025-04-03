Надоели звонки о смене тарифа? В lifecell объяснили, как от этого избавиться

Отключить функцию можно легко

Мобильный оператор lifecell – один из самых популярных в Украине. Однако люди часто жалуются на качество услуг, в частности, на звонки от представителей компании.

Об этом стало известно из комментария в социальных сетях. Сергей Дружков отметил, что ему каждый день звонят операторы lifecell и предлагают изменить тарифный план, несмотря на то, что он не хочет вносить изменения, поскольку считает, что у компании нет соответствующего тарифного плана.

"Бесят уже ваши операторы. Которые каждый день мне звонят и предлагают изменить тарифный план, а я не хочу менять, потому что у вас сейчас нет выгодного тарифного плана и чего это в последнее время стали так упорно предлагать изменить тарифный план", — спрашивает он.

Представитель мобильного оператора lifecell ответил на жалобу клиента о частых звонках от операторов. Там посоветовали, что можно сделать, чтобы надоедливые звонки больше не беспокоили.

"Есть возможность отключить предложение по данным звонков. Для этого достаточно обратиться к оператору через любой канал поддержки", — добавили в компании.

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"Телеграф" рассказывал, что абонент lifecell пожаловался, что ему отключили сим-карту без предупреждения. Что ответил оператор.