Усик показал миру саблю Ивана Мазепы ХVII века: в чем ее уникальность и как она выглядит

Саблю привезли специально на бой Усика

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою шоу чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) защитил титулы в поединке с экс-чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

После победы Усик поднял над рингом исторический экспонат — саблю гетмана Ивана Мазепы. Ее привезли в Эр-Рияд специально на бой, передает "Телеграф".

Украинец продемонстрировал саблю 17 века болельщикам. Добавим, что Усик посвятил победу над Фьюри своей матери, а также всем матерям Украины. "Цыганский король" от комментариев воздержался и ушел из ринга.

Вдоль клинка сабли есть надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божья, защити меня под покровом своим!" С правой стороны клинка изображены две свечи, два ангела, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой.

"Сабля гетмана Мазепы сделана в конце XVII века. Она является образцом украинского оружейства, сформированного в частности под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения. Шаблю Иван Мазепа подарил за хорошую службу есаулу Савичу", – рассказал Максим Блакытный, директор Черниговского областного исторического музея им. Тарновского.

Добавим, что на вечере бокса в Саудовской Аравии выступили четверо украинцев. Ранее в 10-раундовом поединке андеркарда украинец Андрей Новицкий защитил свой титул в супертяжелом весе. Затем боксер Усика Даниэль Лапин победил по очкам, завоевав второстепенный чемпионский пояс. Кроме того, украинец Сергей Богачук одержал досрочную победу.

Отметим, в первом поединке Усик — Фьюри, который также прошел в Эр-Рияде, Александр раздельным решением судей одолел Фьюри. "Цыганский король" тогда не признал поражения, моментально активировав опцию реванша.