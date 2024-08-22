Український хорор "Конотопська відьма" вже у прокаті: чому цей фільм потрібно подивитися і які про нього відгуки

У сюжеті представлено нову історію, адаптовану під наші реалії

У четвер, 22 серпня, напередодні Дня Незалежності, у прокат вийшов український містичний фільм під назвою "Конотопська відьма". Глядачам представили оригінальну історію, яка розгортається у наші дні, у період повномасштабної війни з Росією.

"Телеграф" з’ясував цікаві факти про український хорор. Також відомо, як перші глядачі оцінили фільм.

Чому треба сходити на хорор "Конотопська відьма"

Цей фільм дозволено для глядачів +18, оскільки в ньому є сцени насильницької та мученицької смерті російських окупантів. Саме на них спрямувала свій гнів відьма з Конотопу, коли вони вбили її коханого. Ця стрічка є фільмом-рефлексією, оскільки візуалізує бажання помсти українців за те, що росіяни забрали у них мирне та щасливе життя.

Сили відьми виявляються непереможними для загарбників. Але чи вдасться їй протистояти поглинаючій темряві й покарати зло, залишившись на боці світу? Це всі глядачі зможуть дізнатися, завітавши на прем’єру.

До речі, центральним символом фільму "Конотопська відьма" став "Відьмин оберіг "Шолом жаху"", що поєднує силу Відьми, руну "Шолом жаху" та елементи вишивки Сумського регіону, де знаходиться Конотоп. Ці символи наділені енергією, що викликає страх у супротивника і спонукає його до втечі.

Які відгуки про фільм?

Багато хто вже поспішив подивитися новий український хорор і поділився своїми враженнями. Член Правління Спілки кінотеатрів України, ексдиректор кінотеатру Жовтень (2000-2018) Людмила Горделадзе на своїй сторінці у Facebook зазначила, що це цікавий фільм і на нього чекає велика каса.

Директор Nerd agency Тетяна Рубан відвідала допрем’єрний показ фільму-помсти та порекомендувала всім подивитися "Конотопську відьму". Вона заявила, що незабаром про цей фільм говоритимуть усі.

Фотографіями з допрем’єрного показу фільму поділився у себе у Facebook громадський діяч та засновник "HELPER Україна" Щербаков Данило. Він зазначив, що отримав різні емоції під час перегляду фільму, але висновок можна зробити один — "русні пі*да".

Щербаков Данило на допрем’єрному показі "Конотопська відьма"

Допрем’єрний показ фільму "Конотопська відьма", фото: ScherbakovDanel.Helper

В Україні стартувала прем’єра "Конотопської відьми", фото: ScherbakovDanel.Helper

"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Злата Огневич випустила саундтрек до фільму "Відьма Конотопа". Артистка наголосила, що цей трек – справжня ода жіночій силі, яка живе в кожній.