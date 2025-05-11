Bara bada bastu: кому из участников Евровидения 2025 предрекают оглушительную победу и о чем они поют (видео)

Шведы находятся на вершине рейтинга букмекеров, а как дела с Украиной?

Уже во вторник, 13 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. От Украины поехали в страну-победительницу прошлого года Швейцарию украинская группа Ziferblat с песней Bird of Pray. 37 стран вошли в рейтинг букмекеров и теперь мы можем видеть, кому больше всего предрекают победу в гранд-финале.

На первом месте в таблице eurovisionworld.com находится группа KAJ из Швеции с необычной композицией Bara bada bastu. Их победа оценивается в 36% шансов.

Второе место сейчас занимает певица JJ из Австрии с песней Wasted Love (23%), третье — певица Louane из Франции с треком Maman (8%). Далее идет Израиль (4 место) и Бельгия (5 место). К слову, в этом году против участия Израиля на Евровидении выступили более 70 бывших участников.

Как видим из рейтинга (фото ниже), Украина сейчас занимает 14 строчку с 1% шансов на победу. После первого полуфинала, где Ziferblat выступит под номером 5, станет известно, прошла ли наша страна в финал, который состоится в субботу, 17 мая.

Данные букмекерских ставок. Фото: eurovisionworld.com

Что известно о лидерах Евровидения 2025 KAJ

KAJ — музыкально-комедийная группа из Вёро (Остроботния, Финляндия), выступающая преимущественно на шведском языке с текстами на вёроском диалекте. Коллектив, состоящий из Кевина Хольмстрёма, Акселя Омана и Якоба Норргорда, сочетает в своём творчестве поп, рок, рэп, оперу и другие жанры с элементами юмора и сатиры.

О чем поют на Евровидении 2025 KAJ

Песня Bara bada bastu станет первой на шведском языке, которую Швеция отправит на Евровидение, с 1998 года. Последний раз шведский язык звучал на сцене конкурса в 2012 году, когда Финляндию представляла Пернилла Карлссон с песней När jag blundar. Основной темой композиции является прославление финской банной культуры. Название переводится как "Просто посидим в сауне".

Как мы знаем, ни одно Евровидение не обходится без скандалов. Так, в этом году многие фаны конкурса объединились против представителя Эстонии, рэпера Tommy Cash, который должен выступить на сцене с песней Espresso Macchiato. Известно, что Tommy Cash ранее ездил в оккупированный Крым.