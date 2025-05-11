Участники выступили против участия Израиля в Евровидении-2025: в чем причина

Участие Израиля в песенном конкурсе могут пересмотреть

Совсем скоро в швейцарском Базеле состоится 69-й международный песенный конкурс "Евровидение". В то же время в информационном пространстве не утихает скандал с Израилем, против участия которого выступили 72 экс-участника Евровидения.

"Телеграф" расскажет, почему Израиль пытаются дисквалифицировать из Евровидения и в чем суть скандала.

Скандал на Евровидении 2025 года с Израилем

Из-за войны в Секторе Газа участие Израиля в международном песенном конкурсе вызвало вопросы. Еще в 2024 году тогда музыканты из пропалестинских групп в Финляндии и Норвегии, а также другие отдельные деятели подписывали петицию против участия Израиля в Евровидении.

Эден Голан, участник от Израиля на Евровидении-2024, фото Kan

В 2025 году ситуация повторилась. 72 бывших участника Евровидения обратились к Европейскому языковому союзу (EBU), чтобы он не допустил Израиль на Евровидение 2025. Это касается и общественного вещателя страны KAN. Причиной подачи такого письма называют "соучастие в геноциде в Газе и многолетнем режиме апартеида и военной оккупации", сообщало Euronews.

"Продолжая поддерживать представительство израильского государства, EBU нормализует и отбеливает свои преступления", — говорится в письме.

Также музыканты и исполнители напомнили, что Европейский языковой союз отстранил от участия Россию за ее полномасштабную войну против Украины. Они отметили, что такое нужно сделать с Израилем из-за военных действий в Секторе Газы: "EBU уже продемонстрировал, что способен принимать меры, как в 2022 году, когда исключил Россию из соревнований. Мы не принимаем эти двойные стандарты по Израилю".

Протест против участия Израиля в Евровидении-2024, фото Getty Images

Среди подписавших — бывшие победители и участники Евровидения, в частности Чарли Мак Геттиган от Ирландии, Сальвадор Собрал от Португалии и певец Фернандо Тордо, а также британская певица Мэй Мюллер от Великобритании, Ла Зарра от Франции, бывшая представительница Турции Хадис Аччик, экс-представительницы Исландии и Норвегии Асдис Мария и GÅTE.

В этом году Израиль на Евровидении должна представить Юваль Рафаэль, победительница израильского талант-шоу HaBa. 7 октября 2023 года на нее напали боевики ХАМАСа. Она сидела в укрытии возле тел погибших, пока ее не спасли израильские военные.

Юваль Рафаэль, фото из ее соцсетей

Почему певцы выступили против участия Израиля в Евровидении

7 октября 2023 года палестинская исламистская организация ХАМАС начала военные действия против Израиля. С тех пор они обстреливают территории друг друга, от чего, в частности, погибают гражданские. Израиль упрекали в том, что он устраивает полную осаду города. Из-за этого у местных Газа нет доступа к пище, воде и электричеству. Сами израильтяне объясняли это тем, что ХАМАС также использует провизию и электричество.

Также Израиль обвиняется в геноциде палестинского населения на территории Сектора Газы. В частности, такой иск подавала в международный суд ООН Южно-Африканская Республика. Аргументами они приводили много погибших палестинцев, прекращение поставок продуктов и принудительное перемещение местных Газы.

Сектор Газа в 2024 году, фото Getty Images

Израиль отвергал такие обвинения. В то же время Международный суд ООН обязал Израиль не допускать действий, которые можно квалифицировать как геноцид.

Также в мае 2025 стало известно, что Израиль планирует полностью оккупировать территорию Палестины. В частности, Кабинет безопасности премьер-министра Беньямина Нетаньяху уже разрабатывает такой план. Соответственно, будут новые бомбардировки, которые приведут к еще большим разрушениям Газы и невозможности проживать на этой территории 2,2 миллионам местных жителей.

К тому же, Израиль блокирует поставки помощи в Газу. Президент США Дональд Трамп также говорил, что жители Газы "голодают".

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