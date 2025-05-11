Bara bada bastu: кому з учасників Євробачення 2025 передрікають оглушливу перемогу і про що вони співають (відео)

Шведи знаходяться на вершині рейтингу букмекерів, а як справи з Україною?

Вже у вівторок, 13 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. Від України поїхали до країни-переможниці минулого року Швейцарії український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. 37 країн увійшли до рейтингу букмекерів і тепер ми можемо бачити, кому найбільше передрікають перемогу у гранд-фіналі.

На першому місці в таблиці eurovisionworld.com знаходиться група KAJ зі Швеції з незвичайною композицією Bara bada bastu. Їхня перемога оцінюється у 35% шансів.

Друге місце зараз займає співачка JJ з Австрії з піснею Wasted Love (23%), третє — співачка Louane з Франції з треком Maman (8%). Далі йде Ізраїль (4 місце) та Бельгія (5 місце). До речі, цього року проти участі Ізраїлю на Євробаченні виступило понад 70 колишніх учасників.

Як бачимо з рейтингу (фото нижче), Україна зараз займає 14 рядок із 1% шансів на перемогу. Після першого півфіналу, де Ziferblat виступить під номером 5, стане відомо, чи пройшла наша країна у фінал, який відбудеться в суботу, 17 травня.

Дані букмекерських ставок. Фото: eurovisionworld.com

Що відомо про лідерів Євробачення 2025 KAJ

KAJ — музично-комедійний гурт з Вьоро (Остроботнія, Фінляндія), який виступає переважно шведською мовою з текстами на вьороському діалекті. Колектив, що складається з Кевіна Хольмстрема, Акселя Омана та Якоба Норргорда, поєднує у своїй творчості поп, рок, реп, оперу та інші жанри з елементами гумору та сатири.

Про що співають на Євробаченні 2025 KAJ

Пісня Bara bada bastu стане першою на шведській мові, яку Швеція відправить на Євробачення, з 1998 року. Востаннє шведська мова звучала на сцені конкурсу у 2012 році, коли Фінляндію представляла Пернілла Карлссон із піснею När jag blundar. Основною темою композиції є уславлення фінської лазневої культури. Назва перекладається як "Просто посидимо в сауні".

Як ми знаємо, жодне Євробачення не обходиться без скандалів. Так, цього року багато фанів конкурсу об’єдналися проти представника Естонії, репера Tommy Cash, який має виступити на сцені з піснею Espresso Macchiato. Відомо, що Tommy Cash раніше їздив до окупованого Криму.