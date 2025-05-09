Магия цифр сработает? Вот почему Украина должна победить на Евровидении-2025

С 2003 года Украина всегда проходила в финал конкурса "Евровидение"

На следующей неделе в швейцарском городе Базель стартует международный песенный конкурс "Евровидение", на котором нашу страну представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Украина уже трижды побеждала на конкурсе, установив тем самым рекорд среди восточноевропейских стран, и возможно, 2025 год не станет исключением и снова принесет нам главную награду.

"Телеграф" обратил внимание на загадочную числовую закономерность: с каждой победой путь Украины к триумфу на "Евровидении" становился все короче. Артисты приносили нашей стране победу в 2004, 2016 и 2022 году.

Впервые Украина завоевала главную статуэтку "Евровидения" в 2004 году благодаря мощному и пронзительному выступлению певицы Русланы. Тогда вся Европа аплодировала нашим "Диким танцам".

Ровно через 12 лет, в 2016 году, Украина повторила свой триумф. Джамала с песней "1944" не просто одержала победу на международном конкурсе, а потрясла Европу эмоциональным выступлением, напомнив миру о трагедии родного народа — депортации крымских татар.

Следующая победа пришла к нам ровно через 6 лет — в 2022 году. Украину, которая стала жертвой российской агрессии, достойно представили на международной сцене Kalush Orchestra с песней "Stefania". Это был не просто музыкальный успех, а символ украинской стойкости и мужества, который оценила вся Европа.

И если следовать этой закономерности и снова сократить интервал вдвое, то следующую победу Украина на "Евровидении" должна одержать через три года, а именно в 2025 году. Возможно это совпадение, а возможно знак?

Уже скоро группа Ziferblat выйдет на сцену и исполнит "Bird of Pray" — трек о переживаниях украинцев во время полномасштабного вторжения, начатого Россией. Ребята выступят в первом полуфинале под пятым номером.

Если смотреть на прогнозы букмекеров, то сейчас группа Ziferblat находится на 13-м месте, но турнирная таблица может быстро измениться, особенно после первого полуфинала, который состоится 13 мая. Второй полуфинал пройдет 15 мая, а финал — 17 мая.

"Телеграф" писал ранее, где и когда можно посмотреть песенный конкурс "Евровидение" бесплатно. Мы указали несколько площадок.