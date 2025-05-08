Укр

Совершенно бесплатно: где и когда можно посмотреть Евровидение-2025 в Украине

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Где смотреть Евровидение-2025 Новость обновлена 08 мая 2025, 18:08
Где смотреть Евровидение-2025. Фото Getty Images

В этом году конкурс состоится в Швейцарии

До международного песенного конкурса Евровидения-2025 остается все меньше времени. Украину на этой площадке представит современная группа Ziferblat, которая со второй попытки выиграла Нацотбор. Они выступят с треком Bird of Pray.

"Телеграф" расскажет, где и когда можно посмотреть песенный конкурс и что известно о Евровидении в этом году.

Когда смотреть Евровидение-2025

Первый полуфинал Евровидения в этом году состоится 13 мая. Во время него представители от Украины — группа Ziferblat — выступят пятыми. Второй полуфинал приходится на 15 мая, а большой финал — на 17 мая.

Финал Евровидения-2025
Финал Евровидения состоится 17 мая, фото Getty Images

Евровидение состоится в швейцарском городе Базеле, на арене Санкт-Якобсгалле. После двухлетней паузы на конкурс вернется Черногория. А вот представитель от Молдовы в этом году не будет выступать на конкурсе из-за экономических проблем и необходимости реформирования Нацотбора.

В этом году будет объявлять баллы от Украины Jerry Heil, которая в прошлом году вместе с реперкой alyona alyona заняла 3-ю строчку на конкурсе. Также певица выступит в одном из интервал-актов в Базеле.

Где смотреть Евровидение-2025 бесплатно

  • На сайте и ютуб-канале Евровидение Украина.
  • На телеканале и сайте Суспильне Культура.
  • На фейсбук-страницах Суспильного и Евровидения Украина.
  • В аудиоформате Евровидение можно слушать на Радио Проминь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале на Евровидении, связанном с представителем Эстонии. Его песня обидела один народ.

Теги:
#Телевидение #Украинна #Евровидение 2025