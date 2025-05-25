Слезы на сцене: как юные актеры сыграли спектакль, поразивший взрослых

Сюжет разворачивается вокруг отверженных и бездомных животных

Можно долго дискутировать, стоит ли детям играть во "взрослые" спектакли о смерти, предательстве и разочаровании. Но после театральной премьеры в студии у Золотых ворот этот вопрос теряет актуальность. Девять актеров в возрасте 11-12 лет продемонстрировали уровень игры и эмоциональной зрелости, что заставляет переосмыслить возможности детского театра.

В субботу, 24 мая, "Телеграф" посетил показ "Собачьей дверцы", сильной и эмоциональной постановки с участием детей, а значит, делится впечатлениями.

Двери, которых не существует

Режиссер Виктория Сирак впервые увидела "Собачья дверцу" еще студенткой театрального факультета. Тогда это была дипломная работа ее сокурсников, но спектакль настолько поразил будущего режиссера, что мечта поставить его самостоятельно не покидала годы.

— Когда начала работать в студии, я решила рискнуть и воплотить эту идею. Мне хотелось, чтобы люди задумались о важных вещах, которые часто не замечают, живя в своем "пузырьке". Речь об отверженных животных, – рассказывает Сирак в интервью корреспонденту "Телеграфа". — Тема непростая, поэтому нужно было найти именно ту группу, которая смогла бы передать все, что я хотела заложить в спектакль.

В конце концов результат превзошел ожидания. Несмотря на юный возраст исполнителей и их относительно небольшой театральный опыт (только год занятий), спектакль поразил профессиональным уровнем исполнения.

Присутствующий на премьере корреспондент "Телеграфа" отмечает: дети не просто играли роли — они прожили каждую сцену и создали эмоционально насыщенную атмосферу, которая оставляет глубокий след.

Итак, сюжет спектакля разворачивается вокруг стаи беспризорных собак, верящих в существование так называемой "собачьей дверцы" — места, за которым начинается прекрасная жизнь.

— На самом деле эта дверца не существует. Их придумал лидер стаи, чтобы дать другим хоть какую-то надежду. Это единственное, что держит их в жестоких условиях — вера в то, что когда-нибудь произойдет чудо, они найдут эту дверцу, найдут своего человека, и их жизнь изменится к лучшему. Для собак человек – это как бог. Они искренне верят, что именно человек способен спасти их, – объясняет режиссер.

В постановке главную роль блестяще исполнила Александра Бенкендорф. Она сыграла Черную — того же лидера стаи. Эта роль требовала от молодой актрисы передать широкий спектр сложных негативных эмоций, таких как гнев, агрессия и уныние. Обиженный предводитель стремится отомстить людям и не позволяет себя снова обмануть. София Мельник играет Головастую — умнейшую собаку, которая умеет читать, что делает ее мозгом стаи, способной анализировать ситуации и помогать другим.

Глеб Чушко и Анастасия Назаркевич – новенькие, которых хозяин выбросил прямо на улицу. Сначала они не могли поверить, что человек, которого они считали лучшим, так поступил. Но со временем они отдают себе отчет в новой реальности. Анюта Кононец сыграла Таксу – собаку, которую хозяин окружал безграничной любовью, украшал лентами и даже обустроил отдельную комнату во время беременности. После смерти владельца такса столкнулась с одиночеством и необходимостью самостоятельного выживания.

Лиза Шевченко играет Хрому — собаку, хранящую в памяти образ любимого мячика, когда-то приносившего ей величайшее счастье. Оксана Суббота превратилась в Крошку — миловидную собачку, которая обожает малышей и каждое утро радостно сопровождает детвору в школу, с надеждой съесть колбасу на их сэндвичах.

Алиса Белоконева была в роли Гордой — собаки, которая ценит свободу и не хочет быть в стае. Она верит в человека, который помог ей вылечить лапу. И хотя этот человек не смог приютить ее, Гордая готова защищать его от нападающих. Тася Полено сыграла Балконную — собачку, живущую у людей, выпускаемую только на балкон, для нее это окно в большой мир.

Дети сыграли то, что не каждый взрослый выдержит

У этого спектакля нет хеппи-энда, поэтому в финале собаки умирают. Именно поэтому не все родители поддержали участие своих детей в такой "тяжелой" постановке. Некоторые отказывались, считая тему слишком жестокой для детского театра.

— Они считали, что эта тема слишком тяжелая, мол, ее не стоит поднимать с детьми, потому что в ней много жестокости, — комментирует режиссер. — Но я всегда говорю: большинство людей читают только "буквы", то есть поверхностное содержание, а не вникают в подтекст. А там много любви, заботы, добра.

Дети оказались более открытыми к сложным темам, чем их родители. Адаптация к ролям прошла естественно – 11-12-летние актеры интуитивно поняли глубинный смысл спектакля.

В одном из кульминационных моментов дети даже зарыдали на сцене. Для многих взрослых актеров такая искренность является настоящим вызовом.

— В 11–12 лет дети уже достаточно сознательные, зрелые, умные, — говорит Сирак. — Они отлично восприняли тему, сами к ней адаптировались. Проблем с объяснением не возникло.

Более того, работа над спектаклем изменила мировоззрение юных актеров. Они стали более внимательными к проблемам вокруг себя, начали замечать беспризорных животных, некоторые даже подбирают их.

— У меня есть собственный опыт общения с бездомными животными, — рассказывает она. — Через спектакль я стараюсь не только привлечь детей, но и побуждать зрителей помогать животным. Потому что сейчас многие животные остались без дома — их покинули или они пострадали от войны.

Театр как психологическая терапия

Сирак рассматривает детский театр как важнейший инструмент психологической поддержки в условиях современных вызовов.

— Сейчас театр актуален как никогда, — убеждена режиссер. — Появилось такое явление, как эскапизм — когда человек убегает от реальности, хочет спрятаться в меньшем, более безопасном мире. И именно театр, как и книги, становится тем местом, где можно хотя бы чуть-чуть переключиться от сложных обстоятельств.

Для детей это особенно важно. Во время репетиций Сирак создает атмосферу полного погружения и всегда говорит детям: "Мы закрываем дверь – и внешний мир остается за ней. Есть только здесь и сейчас".

В то же время Сирак использует специфические методы работы с детьми над сложными ролями. Она просит юных актеров наблюдать за бездомными животными на улице, анализировать их поведение и эмоциональное состояние.

— Я говорю им: если увидите на улице бездомное животное — понаблюдайте. Посмотрите, как она смотрит на вас, какие у нее глаза, какой у нее вид, – объясняет методику режиссера. — Беспризорность — это не только отсутствие дома, это и болезни, и совсем другой взгляд на мир.

Кроме наблюдений, дети смотрят тематические фильмы, читают соответствующую литературу, посещают театральные представления. Все впечатления потом обсуждаются на репетициях.

По словам режиссера, к ним приходят дети, которые действительно хотят быть актерами. Они верят в свою мечту, стремятся к ней. И преподаватели тоже верят в них и видят потенциал.

— Стоит напоминать детям, что если они по-настоящему мечтают, нет ничего, что сможет их остановить. Если желание искреннее, то препятствия это лишь временные трудности. Конечно, не факт, что все они станут профессиональными актерами. Впоследствии интересы могут измениться. Однако то, что они сейчас идут к мечте с верой и вдохновением, — уже большое достижение, — говорит Сирак.

Важнейшими Виктория считает общечеловеческие навыки. Это и коммуникация, и доброта, и сострадание, и эмпатия, и способность слышать и понимать других, видеть проблему шире. Эти качества должны оставаться с ними навсегда. Кроме того, после занятий дети улучшили свое внимание и речь, научились слушать и работать в команде, а также обрели уверенность.

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