На самом деле это караимский храм: как он стал культовым местом киевских театралов (фото)

Уникальное здание в центре Киева, где сегодня находится Дом актера, имеет чрезвычайную историю

На пересечении улиц Ярославов Вал и Олеся Гончара в Киеве возвышается изысканное сооружение с мавританскими мотивами. Сегодня в этом здании расположен Киевский Дом актера — излюбленное место встречи театрального сообщества столицы.

Однако мало кто знает, что более века назад эта архитектурная жемчужина была молитвенным домом небольшой, но влиятельной караимской общины Киева. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Караимы Киева: кто они и почему построили кенасу

В конце XIX века в Киеве проживала значительная караимская община — около тысячи человек. Караимы — тюркоязычный народ, исповедующий особую форму иудаизма, сохраняя уникальные религиозные традиции и язык. В столице они имели значительное влияние, в основном благодаря успешному табачному бизнесу.

Рост общины требовал отдельного молитвенного дома — кенасы. Религиозные обряды караимов отличались от традиционного иудаизма, поэтому им был необходим собственный духовный центр.

Соломон Коган и архитектурный замысел Владислава Городецкого

Финансирование строительства взял на себя известный киевский предприниматель Соломон Коган, которого называли "табачным королем". Он выделил на реализацию проекта более 200 тысяч рублей – колоссальную сумму для того времени.

Разработку проекта доверили знаменитому архитектору Владиславу Городецкому, автору киевских "визиток" — в частности Дома с химерами. По настоянию Когана, кенаса должна была быть выполнена в мавританском стиле, с характерными элементами: яркими аркадами, орнаментами и куполом. Над куполом работал итальянский скульптор Элио Саля, близкий соратник Городецкого.

Архитектурные особенности и открытие кенасы

Строительство началось в 1898 году, но Соломон Коган не дожил до реализации своего замысла — он умер в 1900 году. Родственники мецената довели дело до конца, и в 1902 году кенаса распахнула свои двери для верующих.

Здание поражало изысканностью и вниманием к деталям. Фасад украшали сталактитоподобные орнаменты, а внутреннее пространство было спроектировано в соответствии с религиозными канонами караимов. По традиции пространство имело гендерное разделение: мужчины молились в основном зале, а женщины — на втором этаже с отдельным входом.

Советские метаморфозы: от святыни до культурного центра

После революции 1917 года караимская община, как и многие религиозные общины, подверглась притеснениям. Кенасу закрыли, ее величественный купол снесли, а само здание превратили в склад. В последующие десятилетия здание меняло свое назначение неоднократно: здесь размещались политпросветительский центр, дом народов востока, кукольный театр, кинотеатр "Заря", а также римско-католический храм.

Переломный момент наступил в 1948 году, когда здание было передано Украинскому театральному обществу. А в 1981 году здесь торжественно открыли Дом актера, функционирующий до сих пор.

Дом актера сегодня

Сегодня Дом актера – это камерный концертный зал на 200 мест. Здесь регулярно проходят театральные представления, концерты, творческие встречи и фестивали. Несмотря на многочисленные трансформации, в здании сохранились элементы первоначального интерьера: балкон для женщин, оригинальные решетки на батареях отопления, а также уникальный рояль Steinway, который до сих пор украшает сцену.

Сейчас Дом актера — не только популярная культурная площадка, но и важный центр театральной жизни столицы. Уютная атмосфера и отличная акустика привлекают сюда как признанных мастеров, так и молодых талантливых исполнителей.

Место памяти и культуры

Киевский Дом актера – яркий пример того, как архитектурные сооружения переживают эпохи, меняя свое предназначение, но сохраняя культурную ценность. Бывшая караимская кенасса сегодня продолжает служить искусству, соединяя прошлое и настоящее в своих стенах.

Посетив спектакль или концерт в Доме актера, следует помнить о богатой истории этого здания. И отдать должное мастерству архитектора Владислава Городецкого, создавшего шедевр, остающийся украшением Киева уже более столетия.

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