Топ-12 событий в Киеве, на которые стоит сходить в эти выходные (афиша)

Культурные события на любой вкус, время и возраст

В Киеве всегда можно занимательно провести время. В столице постоянно проходят фестивали, концерты, театральные представления и интерактивные мероприятия для детей и взрослых.

"Телеграф" рассказывает, куда сходить в эти выходные, 16-18 мая, в Киеве.

Театр

Спектакль "Ленивые и нежные"

16–18 мая, 18:30

Театр на Печерске, Немировича-Данченко, 5

Пластическое представление-проживание по стихам Юрия Издрыка. Здесь любовь звучит в песне, взгляде и осязании.

Вход: 350 грн

Ленивые и нежные. Юрий Издрык

"THREE YEARS NOW" в ProEnglish Theatre

17 мая в 18:00

Три театра Хаб на ул. Семьи Бродских, 3

Спектакль на английском языке по пьесе Анны Галас.

Билеты: 400 грн

Спектакль THREE YEARS NOW

Музыка и концерты

IMAGINE DRAGONS Tribute

16 мая, 19:00

Intense Project, ул. Мокрая, 3

Трибьют-концерт американской попрок-группы Imagine Dragons – много песен звезд в живом исполнении от группы Jack London.

Сразу после концерта оставайтесь на зажигательной afterparty с лучшими хитами до 23:00.

Вход: 400 грн

Трибьют-концерт Imagine Dragons

Rammstein Tribute в Соломенской пивоварне

17 мая в 17:00

Соломенская пивоварня, площадь Соломенская, 2Б

Трибьют-концерт Rammstein. "America", "Du Hast", "Ohne dich", "Mutter" и многие другие песни в живом исполнении от группы Rammlied.

Билеты от 250 грн.

Трибьют-концерт Rammstein

TVORCHI

18 мая в 18:00

V’YAVA, просп. Академика Глушкова, 1

Дуэт, прославивший украинскую электронную сцену далеко за ее пределами. В программе главные хиты и премьера нового трека.

Вход: 750–2000 грн

Концерт TVORCHI

Выставки и арт-проекты

"Женщина. Мать. Берегиня"

До 25 мая

Дом художника, ул. Сечевых Стрельцов, 1-5

Выставка посвящена силе и нежности украинских женщин.

Вход свободный.

Выставка "Женщина. Мать. Берегиня"

Интерактивная выставка "Третье дыхание"

До 1 июня

Выставочное пространство, ул. Межигорская, 82

Выставка о чувствах и эмоциях, созданная в сотрудничестве с психологами и художниками. 50% каждого билета передадут на психологическую реабилитацию пациентов Superhumans.

Билеты от 75 грн.

Выставка "Сицилиада"

До 1 июня

Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9

На картинах изображены не типичные туристические пейзажи, а глубокое погружение в культурные слои, взаимосвязь природы и архитектуры, света и воздуха, мифологии и материального мира.

Вход: 75–150 грн

Выставка "Сицилиада"

Фестивали и события на открытом воздухе

Picnic Boho

17–18 мая

Арт-завод "Платформа", ул. Якова Гнездовского, 1а

Picnic Boho — городской уикенд с загородным вайбом: BBQ, живая музыка, йога, маркет и детские активности.

Вход: 100–300 грн

Picnic Boho на Арт-заводе "Платформа"

Kyiv Tea Festival 2025

17–18 мая

ВДНХ, просп. Академика Глушкова, 1

Большой фестиваль чая в павильоне №4 ВДНХ. Двухдневный фестиваль для всех, кто любит чай или хочет открыть для себя его богатый мир.

Билеты от 250 грн.

Фестиваль чая на ВДНХ

Для детей

"Алиса в Стране Чудес."

17 мая в 12:00

КНУТКИ им. И.К. Карпенко-Карого, ул. Ярославов Вал, 40

"Алиса в стране чудес" — это инсценировка сказки Льюиса Кэрролла.

Билеты: 80 грн

Афиша КНУТКиТ им. И.К.

Веселая химия для детей

17 мая в 17:00

просп. Николая Бажана, 14

Интерактивное научное представление для детей от 3,5 лет. Более 10 опытов с сухим льдом, огнем, полимерами.

Вход: 400 грн

Шоу "Веселая химия для детей"

Ранее "Телеграф" писал, когда будут отмечать День Киева в 2025 году. Традиционно этот праздник выпадает на последнее воскресенье мая.