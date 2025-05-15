Топ-12 событий в Киеве, на которые стоит сходить в эти выходные (афиша)
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Культурные события на любой вкус, время и возраст
В Киеве всегда можно занимательно провести время. В столице постоянно проходят фестивали, концерты, театральные представления и интерактивные мероприятия для детей и взрослых.
"Телеграф" рассказывает, куда сходить в эти выходные, 16-18 мая, в Киеве.
Театр
Спектакль "Ленивые и нежные"
16–18 мая, 18:30
Театр на Печерске, Немировича-Данченко, 5
Пластическое представление-проживание по стихам Юрия Издрыка. Здесь любовь звучит в песне, взгляде и осязании.
Вход: 350 грн
"THREE YEARS NOW" в ProEnglish Theatre
17 мая в 18:00
Три театра Хаб на ул. Семьи Бродских, 3
Спектакль на английском языке по пьесе Анны Галас.
Билеты: 400 грн
Музыка и концерты
IMAGINE DRAGONS Tribute
16 мая, 19:00
Intense Project, ул. Мокрая, 3
Трибьют-концерт американской попрок-группы Imagine Dragons – много песен звезд в живом исполнении от группы Jack London.
Сразу после концерта оставайтесь на зажигательной afterparty с лучшими хитами до 23:00.
Вход: 400 грн
Rammstein Tribute в Соломенской пивоварне
17 мая в 17:00
Соломенская пивоварня, площадь Соломенская, 2Б
Трибьют-концерт Rammstein. "America", "Du Hast", "Ohne dich", "Mutter" и многие другие песни в живом исполнении от группы Rammlied.
Билеты от 250 грн.
TVORCHI
18 мая в 18:00
V’YAVA, просп. Академика Глушкова, 1
Дуэт, прославивший украинскую электронную сцену далеко за ее пределами. В программе главные хиты и премьера нового трека.
Вход: 750–2000 грн
Выставки и арт-проекты
"Женщина. Мать. Берегиня"
До 25 мая
Дом художника, ул. Сечевых Стрельцов, 1-5
Выставка посвящена силе и нежности украинских женщин.
Вход свободный.
Интерактивная выставка "Третье дыхание"
До 1 июня
Выставочное пространство, ул. Межигорская, 82
Выставка о чувствах и эмоциях, созданная в сотрудничестве с психологами и художниками. 50% каждого билета передадут на психологическую реабилитацию пациентов Superhumans.
Билеты от 75 грн.
Выставка "Сицилиада"
До 1 июня
Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9
На картинах изображены не типичные туристические пейзажи, а глубокое погружение в культурные слои, взаимосвязь природы и архитектуры, света и воздуха, мифологии и материального мира.
Вход: 75–150 грн
Фестивали и события на открытом воздухе
Picnic Boho
17–18 мая
Арт-завод "Платформа", ул. Якова Гнездовского, 1а
Picnic Boho — городской уикенд с загородным вайбом: BBQ, живая музыка, йога, маркет и детские активности.
Вход: 100–300 грн
Kyiv Tea Festival 2025
17–18 мая
ВДНХ, просп. Академика Глушкова, 1
Большой фестиваль чая в павильоне №4 ВДНХ. Двухдневный фестиваль для всех, кто любит чай или хочет открыть для себя его богатый мир.
Билеты от 250 грн.
Для детей
"Алиса в Стране Чудес."
17 мая в 12:00
КНУТКИ им. И.К. Карпенко-Карого, ул. Ярославов Вал, 40
"Алиса в стране чудес" — это инсценировка сказки Льюиса Кэрролла.
Билеты: 80 грн
Веселая химия для детей
17 мая в 17:00
просп. Николая Бажана, 14
Интерактивное научное представление для детей от 3,5 лет. Более 10 опытов с сухим льдом, огнем, полимерами.
Вход: 400 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда будут отмечать День Киева в 2025 году. Традиционно этот праздник выпадает на последнее воскресенье мая.