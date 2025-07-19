Под нее танцевали во всех дискотеках мира: какой была самая популярная песня 1996 года и о чем она (видео)

Она стала не просто хитом, а культурным явлением

В мире, где мелодии 90‑х до сих пор оживают в сердцах слушателей, песня, собравшая глобальный успех, стала символом той эпохи. Под ее влиянием появились уникальные танцевальные движения.

В топе года на Billboard Year‑End Hot 100 по итогам 1996 года уверенно возглавила чарты Macarena, которая обогнала всех конкурентов по итоговой годовой оценке популярности. В США ремикс держался на вершине Hot 100 рекордные 14 недель, и поэтому он стал одним из самых продолжительных хитов в истории чарта.

Интересно, что сам подлинник песни вышел еще в 1993 году и был записан испанским дуэтом Los Del Río. Но настоящий прорыв произошел только в 1996-м, когда американские продюсеры Bayside Boys совершили англоязычный ремикс и добавили к нему характерное "эй, Макарена!" — то, что все мы подпевали, даже не зная значения.

В 1996 году эта песня заполонила радиостанции, дискотеки и школьные вечеринки по всему миру. Легендарная Macarena в ремиксе Bayside Boys покорила миллионы сердец и "зажгла" танцевальные площадки на всех континентах. Но знали ли мы, о чем действительно поют Los Del Río?

О чем песня Macarena

Оказывается, что за "Макареной" скрывается история об измене ("девушка Макарена изменяет бойфренду с его друзьями"), но большинство до сих пор воспринимает композицию как легкий танцевальный трэш с латино-колоритом.

"Не беспокойся о моем парне, Парне, чье имя — Витторино. Ха, он мне не нужен, я терпеть его не могла… Он был совсем плох, так что я… (хохочет) Ну и что же мне оставалось делать? Он уехал из города, а у него таки-и-ие симпатичные друзья!.." Припев: "Доставь удовольствие своему телу, Макарена, Оно для того, чтобы ты делала ему приятно. Доставь удовольствие своему телу, Макарена, Эээ, Макарена!"

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