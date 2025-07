Под нее танцевали "медляк" и рыдали на танцплощадках: что известно о самой популярной песне 1991 года (видео)

Она моментально завоевала сердца миллионов слушателей

В 90-х годах музыкальная индустрия подарила миру много талантливых и ярких певцов и певиц. Кто-то из них исполнял дискотечные треки, кто-то — "тяжелую" музыку, а кому-то повезло стать легендой любовных баллад. К последним относится композиция, под которую люди во всем мире влюблялись, танцевали и плакали. А еще она стала главным саундтреком к известному голливудскому фильму.

В 1991 году меломаны были буквально захвачены романтической песней Everything I Do (I Do It for You) в исполнении канадского певца Брайана Адамса. Она стала главным музыкальным сопровождением к фильму "Робин Гуд: Принц воров", в котором главную роль исполнил Кевин Костнер.

Трек мгновенно возглавил хит-парады более чем в 30 странах. В Британии он удерживал первое место рекордные 16 недель подряд, что стало историческим достижением для UK Singles Chart и остается одним из самых продолжительных лидерств в британских чартах.

"Робин Гуд: Принц воров" (1991). Фото: imdb.com

В США композиция провела семь недель на вершине Billboard Hot 100, а общий тираж сингла составил более 15 миллионов копий по всему миру. Это сделало его не только самой успешной песней 1991 года, но и одной из самых продаваемых баллад всех времен.

Песню написали Брайан Адамс, композитор Майкл Кэймен (работавший над музыкой к самому фильму) и автор песен Роберт Джон "Матт" Лэндж. Она отличалась необычайной искренностью, мощным вокалом и легко запоминающейся мелодией. За свой успех Everything I Do получила множество престижных наград и номинаций, в частности Грэмми (1992), "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму" и MTV Movie Award.

