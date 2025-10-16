Ее зажигательный припев невозможно забыть: какая песня 1997 года "разрывала" танцполы в Украине (видео)

Эта песня в конце 90-х звучала буквально везде

Есть украинские песни, которые продолжают жить в памяти миллионов и стали настоящей частью нашей культуры. К таким хитам можно отнести мелодичную песню "Місяць" Натальи Могилевской и зажигательный трек "Шикидым", который помог Виктору Павлику закрепить за собой свой статус звезды украинской поп-сцены.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Она продолжает оставаться популярной даже спустя десятилетия.

Песня "Шикидым" вышла в 1997 году и благодаря своему ритму, восточным мотивам и зажигательной подаче сразу обрела популярность. Виктор Павлик привез ее из Турции, где некоторое время жил, но затем решил вернуться в Украину и подарить слушателям энергичный трек.

Два года я жил в Турции, поэтому восточная культура не могла пройти мимо меня. Вернувшись, я начал искать под турецкие мелодии украинские тексты. Мне помогла Виктория Серова, Степан Галябарда написал текст к "Шикидым" – и понеслось-поехало Виктор Павлик

Песня быстро завоевала популярность: ее звучание было повсюду, а ритм мгновенно зажигал танцполы и "разрывал" чаты. Этот трек про любовь, разлуку и тоску по родным местам.

Виктор Павлик

Даже спустя 28 лет хит остается любимым, ведь его зажигательный припев невозможно забыть. Виктор Павлик благодаря этой песне закрепил статус звезды украинской сцены и до сих пор исполняет ее на концертах, а украинцы с удовольствием подпевают ему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая песня была самой популярной в 2020 году. Весь мир слушал ее во время пандемии коронавируса.