Не "Сектор Газа" и "Любе". От какой украинской рок-песни люди были без ума в 1991 году

Этот хит стал символом возрождения украинской рок-музыки

Спустя десятилетия многие украинские песни канули в прошлое, но не украинские хиты "Варто чи ні" Александра Пономарева или "Ми — хлопці з Бандерштадту" культовой группы "Братья Гадюкины". Именно строки и мелодия последнего до сих пор живут в памяти тысячи любителей рок-музыки в Украине.

Выпущенная в 1991 году, эта композиция стала заглавной на втором студийном альбоме коллектива, также названном "Ми — хлопці з Бандерштадту". Альбом сочетал в себе элементы панк-рока, регги, блюз-рока и ска, а тексты песен, написанные фронтменом Сергеем Кузьминским, умерший от онкологии в 46 лет, были исполнены иронии и сарказма, часто на галицком диалекте.

Песня "Ми — хлопці з Бандерштадту" посвящена львовским батярам и стала визитной карточкой группы. Она олицетворяет дух независимости и самобытности Украины того времени.

Композиция не только сделала "Братьев Гадюкиных" звездами украинской рок-сцены, но и подарила Львову неформальное название "Бандерштадт". Песня стала популярной среди футбольных болельщиков и молодежи, а ее кавер-версии записывали другие рок-группы, такие как "Кому вниз" и "Мертвий Півень". В честь "города Бандеры" был основан фестиваль альтернативной музыки "Бандерштат", который ежегодно проходит в Волынской области с 2007 года.

Украинские Rolling Stones

"Брати Гадюкіни" — легендарная украинская рок-группа, основанная во Львове в 1988 году. Их музыка — это яркий микс рок-н-ролла, блюза, панка, регги и народных мотивов, а тексты — ироничные и колоритные. Первую славу коллектив получил на фестивале "Червона Рута" в 1989-м, а альбомы "Всьо чотко!" (1989), "Ми — хлопці з Бандерштадту" (1991) и "Було не любити" (1993) сделали их культовыми. Фронтмен Сергей Кузьминский ("Кузя") стал символом свободного духа украинского рока.

В современном составе группы "Братья Гадюкины" находятся Михаил Лундин, Игорь Мельничук, Павел Крахмалев, Андрей Скачко и другие. Фото: instagram.com/bratygadiukiny

После перерыва в 1996 году группа вернулась на сцену в 2006-м, но потеряла Кузю в 2009 году.

Несмотря на это, "Гадюкіни" продолжают выступать и остаются символом украинского рок-н-ролла, которого часто называют "украинскими Rolling Stones". В июле 2024 года о жизни и творчестве Кузи написали книгу.