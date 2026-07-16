С Днем бухгалтера! Смешные приколы и поздравления к празднику

Желаем всем бухгалтерам Украины успехов в работе, и что бы всегда дебет сводился с кредитом

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16 июля отмечается профессиональный праздник бухгалтеров и аудиторов - День бухгалтера.

Праздник отмечается на государственном уровне, и был учрежден в 1999 году указом президента Украины Леонидом Кучмой и отмечался 10 ноября, но в 2004 украинские власти перенесли дату на лето. Но это никому не мешает праздновать свой профессиональный праздник дважды.

Отметим, что с 2018 года,по указу президента Петра Порошенко, праздник стал именоваться Днем бухгалтера и аудитора.

День бухгалтера — это профессиональный праздник не только бухгалтеров и аудиторов, но преподавателей экономических вузов, студентов и специалистов в сфере бухгалтерского учета.

"Телеграф" поздравляет всех бухгалтеров, и публикует самые уморительные приколы, мемы и поздравления к празднику:

Ранее, "Телеграф" писал, как можно поздравить коллегу или просто знакомого бухгалтера с его профессиональным праздником.