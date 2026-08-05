Со светлым праздником Яблочного Спаса! Яркие картинки и открытки, чтобы поздравить родных

Обязательно поздравьте родных

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В среду, 6 августа 2026 года, по новоюлианскому календарю православные христиане Украины отмечают Преображение Господне, которое в народе больше известно как Яблочный Спас. Это один из двенадцати церковных праздников.

Преображение Господне связано с евангельским событием, когда Иисус Христос поднялся вместе с тремя учениками на гору Фавор. Там Его вид изменился – лицо засияло, а одежда стала ослепительно белой. Ученики стали свидетелями Божественной славы Спасителя, а голос с небес призвал слушать Его.

В этот день принято поздравлять родных, желая им здоровья, мира и Божьего благословения. Верующие приходят в храмы на праздничную литургию, где освящают первые плоды нового урожая — яблоки, груши, виноград, сливы, мед и другие сезонные фрукты. После богослужения освященными плодами угощают родных, соседей и нуждающихся в помощи.

"Телеграф" подготовил для вас красивые картинки, чтобы вы могли поздравить родных. Отправьте родителям, бабушкам и дедушкам, друзьям, крестным и всем, кому хочется пожелать мира, достатка, крепкого здоровья и семейного тепла.

Поздравления в картинках с Яблочным Спасом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Поздравления в картинках с Яблочным Спасом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Поздравления в картинках с Яблочным Спасом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Поздравления в картинках с Яблочным Спасом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Поздравления в картинках с Яблочным Спасом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

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