З Днем бухгалтера! Смішні приколи та привітання до свята

Бажаємо всім бухгалтерам України успіхів у роботі, і щоб завжди дебет зводився з кредитом

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16 липня відзначається професійне свято бухгалтерів та аудиторів – День бухгалтера.

Свято відзначається на державному рівні, і було засновано у 1999 році указом президента України Леонідом Кучмою і відзначалося 10 листопада, але у 2004 українська влада перенесла дату на літо. Але це нікому не заважає святкувати своє професійне свято двічі.

Зазначимо, що з 2018 року, за указом президента Петра Порошенка, свято стало іменуватися Днем бухгалтера та аудитора.

День бухгалтера — це професійне свято не лише бухгалтерів та аудиторів, а й викладачів економічних вишів, студентів та спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку.

"Телеграф" вітає всіх бухгалтерів, і публікує найсмішніші приколи, меми та привітання до свята:

Раніше "Телеграф" писав, як можна привітати колегу чи просто знайомого бухгалтера з його професійним святом.