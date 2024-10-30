Розетка не потребуется. 5 способов зарядки смартфона без зарядного устройства

Существует несколько проверенных способов зарядки смартфона без зарядных устройств

Смартфон для многих людей много в чем заменил компьютер, а активное его использование требует частой зарядки, как минимум, несколько раз в день. Многие люди оказываются в ситуации, когда рядом нет ни розетки, ни зарядного устройства, а смартфон разряжается.

В связи с этим существуют пять проверенных способов зарядки смартфона без использования зарядного устройства, сообщает сайт Mobile Expert.

Эти простые действия помогут сэкономить от 5 до 10% заряда аккумулятора.

Зайти в салон мобильной связи

Вы можете попросить продавца или менеджера магазина мобильных телефонов зарядить аккумулятор. Помните, что в салонах сотовых телефонов есть зарядные устройства с коннекторами любых типов.

Зарядка при помощи батареек

Этот метод подходит для зарядки смартфонов со съемным аккумулятором. Для этого вам понадобятся несколько батареек типа ААА, АА, или батарея типа – крона. Их можно купить в магазинах и киосках.

Тепловой метод

Суть метода состоит в нагреве аккумуляторной батареи для заряда смартфона. Чтобы зарядить разборные телефоны, нужно тереть батарею в руках, или об одежду в течение нескольких минут, затем установить ее в телефон. При этом нужно тереть батарею осторожно, чтобы не перегреть ее.

Физический метод

Подходит только для разборных телефонов и пользоваться им стоит только в крайнем случае. Для начала батарею нужно деформировать ударами о твердую поверхность, после чего можно сделать короткий звонок. Однако батарею все же придется заменить.

Использование внешних аккумуляторов

Самый простой и современный метод, который подходит для зарядки аккумуляторов любых устройств. Он не вредит технике и позволяет зарядить смартфон в любых условиях и в любом месте.

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