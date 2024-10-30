Почему выплаты военным в 2025 станут меньше, чем сейчас

Народный депутат объяснил причину, по которой в 2025 году не будут повышать выплаты военным

В Украине военным не будут повышать денежные выплаты в следующем 2025 году по причине инфляции и роста потребительских цен.

Об этом в эфире "Новини Live" заявил народный депутат Украины от Всеукраинского объединения "Батьківщина" Михаил Цимбалюк. Он отметил, что сегодня военнослужащий получает 22 тысячи гривен.

В то же время в Верховной Раде работают над тем, чтобы найти дополнительное финансирование на выплаты военным.

Нардеп считает, что выплаты военным должны идти с денег украинских налогоплательщиков.

"С учетом инфляции и роста потребительских цен, в следующем году военные будут получать меньше, чем в этом году. Это недопустимо, и об этом мы говорим, чтобы найти дополнительные финансирования. Когда мы говорим о военных, то их должны платить только украинские налогоплательщики. Когда говорим о других вещах, то это благодаря нашим международным партнерам, и мы не перестаем их благодарить", — заявил народный депутат Украины.

Напомним, в 2024 году минимальная заработная плата бойцов начисляется следующим образом:

солдаты — 20 100 гривен;

срочники — 6 000 гривен;

курсанты военных вузов – 2 350 гривен;

инструкторы – от 15 000 до 30 000 гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, как военным получить выплату оздоровительных.