Мир нужен скорей, но… В Сербии рассказали детали разговора с Путиным

Разговор с российским президентом произошел впервые за два года полномасштабки

Президент Сербии Александар Вучич во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным поднял вопрос о прекращении огня в Украине. Однако российский президент отказался его обсуждать.

Об этом стало известно из интервью Вучича для агентства Bloomberg. Сербский президент заявил, что звонил Путину ранее в октябре, чтобы сообщить, что не сможет принять его приглашение на саммит БРИКС.

По словам Вучича, "это то, что делают джентльмены, это то, что делают настоящие мужчины" при таких обстоятельствах, даже если другая сторона ожидает другого ответа.

"Потом я спросил его о ситуации в Украине", – сказал он, добавив, что затронул тему прекращения огня, но Путин, похоже, не был в этом заинтересован.

Он также сказал, что все цели специальных военных операций, как он сказал, будут выполнены.

Следует отметить, что о разговоре с главой Кремля Александар Вучич рассказал 20 октября. Она стала первой для них за последние два с половиной года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Отношения Сербии и Украины — что известно

Напомним, что в мае этого года Вучич заявил, что Сербия договорилась улучшить отношения с Украиной и провести экономический форум.

Сербия также оказывала гуманитарную помощь Украине. В частности, в прошлом году она передала Украине 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Также была информация, что в октябре 2024 года Александар Вучич говорил, что его страна предоставит Украине оборудование более чем на 8 миллионов евро. Среди помощи будут генераторы и трансформаторы.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", что в Сербии сделали нелестный прогноз по окончании войны.