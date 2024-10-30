Розетка не потрібна. 5 способів заряджання смартфона без зарядного пристрою

Існує кілька перевірених способів заряджання смартфона без зарядних пристроїв

Смартфон для багатьох людей багато в чому замінив комп’ютер, а активне його використання вимагає частої зарядки щонайменше кілька разів на день. Багато людей опиняються у ситуації, коли поряд немає ні розетки, ні зарядного пристрою, а смартфон розряджається.

У зв’язку з цим є п’ять перевірених способів заряджання смартфона без використання зарядного пристрою, повідомляє сайт Mobile Expert.

Ці прості дії допоможуть заощадити від 5 до 10% заряду акумулятора.

Зайти до салону мобільного зв’язку

Ви можете попросити продавця або менеджера магазину мобільних телефонів зарядити акумулятор. Пам’ятайте, що в салонах мобільних телефонів є зарядні пристрої з конекторами будь-яких типів.

Заряджання за допомогою батарейок

Цей метод підходить для заряджання смартфонів зі знімним акумулятором. Для цього вам знадобляться кілька батарей типу ААА, АА, або батарея типу — крона. Їх можна купити в магазинах та кіосках.

Тепловий метод

Суть методу полягає у нагріванні акумуляторної батареї для заряду смартфона. Щоб зарядити розбірні телефони, потрібно терти батарею в руках або одяг протягом кількох хвилин, потім встановити її в телефон. При цьому потрібно обережно терти батарею, щоб не перегріти її.

Фізичний метод

Підходить тільки для розбірних телефонів і користуватися ним варто лише у крайньому випадку. Спочатку батарею потрібно деформувати ударами об тверду поверхню, після чого можна зробити короткий дзвінок. Однак батарею все ж таки доведеться замінити.

Використання зовнішніх акумуляторів

Найпростіший і найсучасніший метод, який підходить для заряджання акумуляторів будь-яких пристроїв. Він не шкодить техніці і дозволяє зарядити смартфон у будь-яких умовах та у будь-якому місці.

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