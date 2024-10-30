Дети массово отравились грибами в Тернопольской области: они в тяжелом состоянии

Мужчина накормил детей дикими грибами

В Тернопольской области произошло массовое отравление грибами. Большинство пострадавших являются несовершеннолетними.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что отравление произошло в семье из взрослого и семерых детей, еще один ребенок был там в гостях.

Лишь один ребенок в возрасте одного года находится в удовлетворительном состоянии. Состояние остальных оценивается, как тяжелое.

"Двух пострадавших детей – 2007, 2021 г. р. – транспортировали в город Львов, пятерых – 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 г. р. – сейчас перевозят в НДСЛ "Охматдет", еще одного ребенка перевели в Тернопольскую областную больницу", — говорится в сообщении.

Грибами детей накормил мужчина 1965 года рождения. Он тоже пребывает в тяжелом состоянии и находится в одной из местных больниц.

Как сообщалось ранее, недавно на Волыни 26-летняя беременная женщина отравилась грибами, но три дня пыталась лечиться самостоятельно. В конечном итоге это привело к существенному ухудшению состояния и потере ребенка.

Еще один случай отравления произошел в Днепре с двухлетним ребенком. Он гулял с мамой в парке, нашел дикий гриб и съел его в сыром виде.