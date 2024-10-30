План победы Зеленского вполне реалистичен - Politico

Зеленский озадачен утечкой информации о запросе на ракеты Tomahawk

В секретной части Плана победы президент Украины Владимир Зеленский просил у США ракеты Tomahawk, которые должны были войти в так называемый "пакет неядерного сдерживания". Американские военные изучили этот план и заявили, что он "вполне реалистичен".

Об этом сообщается в материале Politico. Интересно, что издание называет в качестве своиго источника "анонимного украинского чиновника".

"Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что просил Соединенные Штаты предоставить ему ракеты большой дальности "Томагавк", которые могут помочь победить Россию", — говорится в материале.

Politico заявили о том, что "анонимный украинский чиновник", знакомый с ситуацией, рассказал изданию о том, что План победы Зеленского вполне реалистичен. Его изучили военные из США и пришли к позитивным выводы.

"Мы знаем, что план реалистичен. Американские военные изучили его и заявили, что он реалистичен", — подчеркнули в Politico.

Напомним, информацио о запросе на ракеты Tomahawk появилась в издании The New York Times, которое ссылалось на высокопоставленного чиновника США. В частных разговорах американские чиновники якобы выразили раздражение этой идеей, назвав План победы нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи.

Зеленский возмутился "сливом" секретной информации о "Томагавке" американским СМИ. Он подчеркнул, что эта часть его Плана победы была конфиденциальной и не должна была просочиться в прессу.

Что предшествовало

Следует отметить, что 16 октября Зеленский выступил перед Верховной Радой (ВР), где представил план достижения победы в войне с РФ. Документ включает пять основных пунктов и содержит три секретных приложения, содержание которых публично не разглашалось.

Западные журналисты недавно узнали одну деталь из секретной части плана. В нем президент Украины Владимир Зеленский просил ракеты Tomahawk дальностью более 2 400 километров. Они должны войти в так называемый "пакет неядерного сдерживания".

Зеленский раскритиковал Белый дом за утечку секретной информации о запросе на Tomahawk и заявил, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".

Tomahawk – что это за оружие

Tomahawk – это серия американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Они имеют дальностью более 2 400 километров.

Это оружие, способно действовать как на стратегическом, так и на тактическом уровнях, имеет большой радиус действия и может совершать полет на крайне низкой высоте, эффективно обходя рельеф местности.

Ориентировочная стоимость ракеты в 2014 году составила 1,45 млн долларов США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.