Как узнать точное время в Украине после перевода часов

Стрелки часов перевели назад

В Украине в последнее воскресенье октября, которое в этом году пришлось на 27.10, перешли на зимнее время. Стрелки часов перевели обратно на один час. То, сколько сейчас времени, можно узнать с помощью специальных сервисов.

"Телеграф" собрал несколько таких для вас. Отметим, что современные гаджеты осуществляют сезонную смену времени автоматически.

Узнать точное время можно через Интернет. Для этого нужно воспользоваться поиском Google. Введите запрос "точное время Украина", "узнать точное время в Киеве". Сразу под поисковой строкой появится правильное время. Пригодится могут и онлайн-часы.

Второй способ — мобильная связь. Несмотря на то, что большинство смартфонов производят изменение времени автоматически, и проснувшись их пользователи уже видят правильное время, мобильные операторы предлагают дополнительную услугу, позволяющую узнать точное время. Обычно она бесплатна.

Нажмите *160# и нажмите кнопку вызова. Этой услугой можно воспользоваться, даже если на счету нет денег. После отправки запроса пользователь получит СМС с указанием времени, даты и дня недели.

И третий способ – стационарный телефон. Точное время можно узнать, позвонив со стационарного телефона на номер 121. Однако, если вы обратитесь в эту службу, набрав с мобильного телефона, за вызов придется заплатить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие еще страны переходят на зимнее и летнее время.