З Днем Києва 2024! Яскраві листівки та прозові привітання зі святом

Щорічно в останню неділю травня кияни відзначають день міста. 2026 року це 31 травня. Привітайте киян та гостей міста з цим світлим історичним святом.

Під час повномасштабного вторгнення це свято набирає глибших сенсів, адже сотні тисяч українців та українок на фронті щодня виборюють волю, незалежність та боронять Київ від ворожих військ. День столиці України почали святкувати у 1982 році. Тоді наприкінці травня відзначали 1500-річчя від заснування Києва.

"Телеграф" підготував для вас яскраві картинки для привітання з Днем Києва, щоб ви могли зробити приємно рідним та близьким. А також ми зібрали привітання у прозі.

Вітаю з Днем Києва, перлиною нашої країни! Це свято нагадує нам про багатство історії, культури і духовності нашого міста. Бажаю, щоб ви завжди були пишними представниками киян, розуміючи і втілюючи його цінності. Нехай Київ завжди буде місцем, де зустрічаються добрі люди, творяться великі справи і здійснюються великі мрії. Хай щастить вам, мої шановні кияни!

Зі святом, дорогі кияни! Нехай День Києва стане для всіх нас символом єдності, сили та надії. Бажаю, щоб наше місто розвивалося та процвітало, а його мешканці були щасливими та успішними. Нехай Київ завжди буде містом, де здійснюються мрії

З Днем Києва! Хай кожен день у нашому місті буде сповнений радості, миру та любові. Бажаю всім киянам міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях та натхнення для нових звершень. Нехай Київ завжди залишається серцем України!

Вітаю з днем нашого міста – Києва. Це місто дороге кожному з нас, оскільки це наша столиця нашої Батьківщини. Нехай тут здійснюються наші бажання і збуваються мрії, нехай наше місто процвітає і росте, нехай всі кияни будуть щасливими та здоровими!

