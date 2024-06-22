Осужденный за смертельное ДТП российский актер-путинист Ефремов может поехать на войну в Украину

Актер поддерживает убийства в Украине

Актеру-путинисту Михаилу Ефремову, осужденному в стране-агрессорке за смертельное ДТП, предложили досрочно выйти из тюрьмы взамен за участие в "ЭсВеО". В РФ заявили, что в СИЗО, где задержан Ефремов, направили письмо с просьбой уволить пропагандиста и предложили поехать ему в зону "спецоперации", чтобы поскорее оказаться на свободе.

Об этом сообщают РосСМИ. Как заявил один из добровольцев пропагандистского движения, "Решение об условно-досрочном увольнении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может полностью рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учетом времени в СИЗО, уже более половины срока. Не раз покаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь".

Бывший адвокат путинста, сейчас воюющий против Украины, сказал, что по состоянию здоровья Ефремова не возьмут на фронт, но могут найти место в приграничной зоне.

Даже россияне не в восторге от такой новости. В комментариях под постом об "освобождении" Ефремова осуждают такое решение "ветеранов России".

Какой же он мерзкий.

Больше не о чем или не о ком писать?

Вон же старичок уже, что он там делать будет?

Напомним, что в сентябре 2021 года актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом. После апелляции суд смягчил наказание до 7,5 лет.

Ранее "Телеграф" делился интересными фактами о задержанной СБУ дочери эксмера Полтавы Мамая. СБУ задержала Наталью Веретенникову за сотрудничество с пропутинской партией "Единая Россия".