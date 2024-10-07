С Днем врача 2025: самые лучшие открытки и яркие картинки к празднику

Поздравьте своего врача, коллегу или близкого человека с его профессиональным праздником

Международный день врача отмечается каждый год в первый понедельник октября. В 2025 году праздник приходится на 6 число и посвящен всем медицинским работникам мира.

Инициатором празднования является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Международный день врача был учрежден в 1971 году и символизирует единство всех медиков. В этот день, который традиционно приходится на понедельник, проводятся семинары, лекции о врачебной практике, а также выставки и презентации.

Российские войска регулярно обстреливают украинские больницы. Несмотря на это, медицинские учреждения продолжают работать, а украинским врачам порой приходится практически жить на рабочем месте.

В этот день, 6 октября, слова благодарности в адрес украинских врачей полностью заслужены их самоотверженным трудом. Также вы можете поздравить коллегу или близкого человека с профессиональным праздником при помощи красивой открытки.

Поздравления с Днем врача 2025: открытки и картинки

