Рус

З Днем лікаря 2025: найкращі листівки і яскраві картинки до свята українською

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1879
Привітання з Міжнародним днем лікаря 2025
Привітання з Міжнародним днем лікаря 2025. Фото pinterest.com

Привітайте свого лікаря, колегу чи близьку людину з її професійним святом

Міжнародний день лікаря відзначається щороку першого понеділка жовтня. У 2025 році свято припадає на 6 число та присвячене всім медичним працівникам світу.

Ініціатором святкування є Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Міжнародний день лікаря був заснований у 1971 році та символізує єдність усіх медиків. Цього дня, який традиційно припадає на понеділок, проводяться семінари, лекції про лікарську практику, а також виставки та презентації.

Російські війська регулярно обстрілюють українські лікарні. Попри це медичні установи продовжують працювати, а українським лікарям часом доводиться практично жити на робочому місці.

Цього дня, 6 жовтня, слова подяки на адресу українських лікарів повністю заслужені їх самовідданою працею. Також ви можете привітати колегу чи близьку людину з професійним святом за допомогою красивої листівки.

Привітання з Днем лікаря 2025: листівки і картинки

листівка з днем лікаря
картинка з днем лікаря
листівка з днем лікаря 2025
листівка з міжнародним днем лікаря
листівка вітаємо з міжнародним днем лікаря
картинка вітаємо з міжнародним днем лікаря

Окрім професійних свят в Україні цього місяця відзначається ще низка християнських. Раніше "Телеграф" писав, які важливі церковні події є у жовтні.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки