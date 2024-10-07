З Днем лікаря 2025: найкращі листівки і яскраві картинки до свята українською

Привітайте свого лікаря, колегу чи близьку людину з її професійним святом

Міжнародний день лікаря відзначається щороку першого понеділка жовтня. У 2025 році свято припадає на 6 число та присвячене всім медичним працівникам світу.

Ініціатором святкування є Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Міжнародний день лікаря був заснований у 1971 році та символізує єдність усіх медиків. Цього дня, який традиційно припадає на понеділок, проводяться семінари, лекції про лікарську практику, а також виставки та презентації.

Російські війська регулярно обстрілюють українські лікарні. Попри це медичні установи продовжують працювати, а українським лікарям часом доводиться практично жити на робочому місці.

Цього дня, 6 жовтня, слова подяки на адресу українських лікарів повністю заслужені їх самовідданою працею. Також ви можете привітати колегу чи близьку людину з професійним святом за допомогою красивої листівки.

Привітання з Днем лікаря 2025: листівки і картинки

